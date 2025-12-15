Kapitän Bruno Guimaraes von Newcastle United hat sich nach dem desaströsen Auftritt gegen AFC Sunderland seine Mannschaft vorgeknöpft und kein Blatt vor den Mund genommen.
"Die Fans haben Recht, verärgert zu sein": Teamkollege von Newcastle United stinksauer nach "Peinlich"-Auftritt gegen Sunderland
Guimaraes stinksauer: "Es ist so peinlich"
"Wir haben nicht so gespielt, wie wir spielen können", sagte Guimaraes gegenüber Sky nach Abpfiff und betonte: "Es ist frustrierend, es macht mich wütend. Unsere Leistung war heute nicht da - keine Torschüsse, keine Flanken, keine Pässe." Eine Annahme, die sich auch in den Statistiken widerspiegelt. Beim 0:1 gegen den Erzrivalen kamen die Gäste auf nur zwei Torschüsse, am Ende stand ein xG-Wert von 0,25 zu Buche - zweifellos einer der schlechtesten Auftritte der Offensive um Nick Woltemade.
"Die Fans haben Recht, verärgert zu sein, denn es ist schwer zu akzeptieren", wetterte der Brasilianer: "Alle sind hierhergekommen und wussten genau, was das für die Fans bedeutet. Die ganze Botschaft in der Umkleidekabine lautete: 'Gebt den Fans etwas zurück!', und das haben wir nicht getan. Es ist so peinlich." Guimares ergänzte: "Ich bin sehr wütend über die Leistung. Uns hat die Konstanz gefehlt, die Mentalität ist nicht da."
Newcastle United entschuldigt sich bei seinen Fans
Auch Trainer Eddie How zeigte sich unzufrieden mit der Leistung der Magpies. "Das wird noch lange schmerzen", sagte er: "Kritik gibt es nach jeder Niederlage, aber nach dieser wird sie aufgrund der Bedeutung des Spiels lauter und heftiger ausfallen. Deshalb tut es so weh. Ich bin sehr enttäuscht für unsere Fans und entschuldige mich für die Leistung, was die mangelnde Torchancenausbeute und die mangelnde Kaltschnäuzigkeit im Angriff angeht, auf die wir in den letzten Spielzeiten so stolz waren."
Newcastles Saison gleich bislang einer Achterbahnfahrt. Guten Leistungen stehen regelmäßige Ausrutscher gegenüber. Nach 16 Spieltagen in der Premier League reicht es deshalb aktuell nur zu Platz zwölf, bei einem Torverhältnis von 21:20. So auch in der Champions League, wo aber noch gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde bestehen.
Pechvogel Woltemade, dem in unglücklicher Manier das entscheidende Eigentor unterlief, kommt derweil in wettbewerbsübergreifend 21 Partien auf sieben Treffer und zwei Assists für die Magpies, nachdem er im Sommer die Nachfolge von zum FC Liverpool abgewanderten Alexander Isak angetreten hatte. Mit allein 23 Toren und sechs Vorlagen in hatte der Schwede vergangene Saison maßgeblichen Anteil an Platz fünf in der Liga.
Newcastle United nur Zwölfter: Die Tabelle der Premier League
