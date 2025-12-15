"Wir haben nicht so gespielt, wie wir spielen können", sagte Guimaraes gegenüber Sky nach Abpfiff und betonte: "Es ist frustrierend, es macht mich wütend. Unsere Leistung war heute nicht da - keine Torschüsse, keine Flanken, keine Pässe." Eine Annahme, die sich auch in den Statistiken widerspiegelt. Beim 0:1 gegen den Erzrivalen kamen die Gäste auf nur zwei Torschüsse, am Ende stand ein xG-Wert von 0,25 zu Buche - zweifellos einer der schlechtesten Auftritte der Offensive um Nick Woltemade.

"Die Fans haben Recht, verärgert zu sein, denn es ist schwer zu akzeptieren", wetterte der Brasilianer: "Alle sind hierhergekommen und wussten genau, was das für die Fans bedeutet. Die ganze Botschaft in der Umkleidekabine lautete: 'Gebt den Fans etwas zurück!', und das haben wir nicht getan. Es ist so peinlich." Guimares ergänzte: "Ich bin sehr wütend über die Leistung. Uns hat die Konstanz gefehlt, die Mentalität ist nicht da."