Wer genau hinschaut, erkennt, dass Barça im Clasico gegen Real Madrid mit einem neuen Logo auf dem Trikot spielt. Was steckt dahinter?

Am Samstag, den 26. Oktober 2024, ist es mal wieder so weit: Der Clasico steht an, Real Madrid empfängt den FC Barcelona zum ewig jungen Duell der beiden spanischen Erzrivalen.

Bei Barça fällt dabei auf: Das Trikot der Katalanen ziert nicht wie gewöhnlich das Logo von Trikotsponsor Spotify. Stattdessen prangt ein anderes Logo auf der Brust von Lamine Yamal, Robert Lewandowski und Co. Worum es sich dabei handelt und was dahinter steckt, erfahrt Ihr jetzt.