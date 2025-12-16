Seit bald drei Jahren spielt Julian Ryerson schon für Borussia Dortmund. Der Vertrag des Außenverteidigers ist noch bis 2028 datiert. In der laufenden Saison hat Ryerson seinen unangefochtenen Stammplatz verloren, vielmehr wechselt sich der 28-Jährige regelmäßig mit Yan Couto auf der rechten Seite ab. Doch wie lange noch?
Damit hat niemand gerechnet! FC Barcelona meldet offenbar Interesse an Abwehrspieler vom BVB an
Informationen des Pay-TV-Senders Sky zufolge soll der FC Barcelona nämlich Interesse an Ryerson angemeldet haben. Demnach habe es zwischen den Katalanen und dem 39-maligen Nationalspieler, der einst im Januar 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin zum BVB wechselte, bereits Gespräche gegeben.
Der spanische Meister sucht dem Bericht zufolge nach einem günstigen Backup für Jules Kounde, um sich im Defensivverbund breiter aufzustellen. Ist das Angebot an die Dortmunder gut, könnte Ryerson den Klub verlassen, heißt es. Der Spieler bevorzuge dabei aber einen Wechsel im kommenden Sommer.
- Getty Images
Ryerson beim BVB nicht mehr unangefochten
Ryerson, dessen großer Vorteil es ist, auf beiden defensiven Außenbahnen einsetzbar zu sein, ist angesichts des immer besser in Schwung kommenden Couto nicht mehr unangefochtener Stammspieler. Während er im Vorjahr in 47 Pflichtspielen (zwei Tore, vier Vorlagen) noch 43-mal in der Anfangsformation der Westfalen stand, begann er in der laufenden Saison erst in 13 seiner 20 Pflichtspiele von Beginn an. Ryerson blieb dabei bislang ohne eigenen Treffer, legte allerdings schon fünf Tore auf.
Bislang kam er insgesamt 121 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm sieben Tore und elf Assists für die Borussia.
Auch Bensebaini nicht gänzlich zufrieden?
Ryerson ist nicht die einzige Personalie in der Abwehr des BVB, die brisant werden könnte. Laut Sky soll auch Ramy Bensebaini nicht vollumfänglich mit seiner Situation zufrieden sein.
Über allem schwebt jedoch die weiter unklare Situation von Nico Schlotterbeck. Dieser ist noch bis 2027 an den BVB gebunden. Obwohl dem 26-Jährigen seit Wochen ein Angebot zur Verlängerung seines Vertrags vorliegt, soll der Linksfuß derzeit noch abwarten und seine Entscheidung offenhalten. Angeblich hoffe Schlotterbeck darauf, dass Real Madrid, der FC Barcelona oder der FC Bayern ihr Werben um ihn bald intensivieren.
Julian Ryerson: Leistungsdaten beim BVB
- Pflichtspiele: 121
- Tore: 7
- Vorlagen: 11
- Gelbe Karten: 19
- Gelb-Rote-Karten: 1