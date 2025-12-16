Damit hat niemand gerechnet! FC Barcelona meldet offenbar Interesse an Abwehrspieler vom BVB an

Informationen des Pay-TV-Senders Sky zufolge soll der FC Barcelona nämlich Interesse an Ryerson angemeldet haben. Demnach habe es zwischen den Katalanen und dem 39-maligen Nationalspieler, der einst im Januar 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin zum BVB wechselte, bereits Gespräche gegeben.

Der spanische Meister sucht dem Bericht zufolge nach einem günstigen Backup für Jules Kounde, um sich im Defensivverbund breiter aufzustellen. Ist das Angebot an die Dortmunder gut, könnte Ryerson den Klub verlassen, heißt es. Der Spieler bevorzuge dabei aber einen Wechsel im kommenden Sommer.