Neuer Nachfolge-Kandidat für Manuel Neuer? FC Bayern München buhlt angeblich um Brasilien-Keeper
Nach Informationen des Portals Diario do Peixe hat Bayern dem FC Santos ein erstes Angebot für Gabriel Brazao unterbreitet. Dem Bericht zufolge seien die Münchner bereit, insgesamt rund 17 Millionen Euro zu investieren. Die Grundablöse soll bei 12 Millionen Euro liegen, hinzu kämen erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Zudem sei eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent im Gespräch.
Brazaos Vertrag bei Santos läuft noch bis 2028, dennoch denkt der Klub aus Sao Paulo offenbar über einen Verkauf nach, um dringend benötigte Einnahmen zu erzielen.
Vertrag von Manuel Neuer endet im Sommer
Auch in die Torwartfrage in München kommt Bewegung: Neuers Vertrag endet bereits im kommenden Sommer. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr gilt jedoch weiterhin als realistisch. Erste Gespräche zwischen den Bayern-Bossen und Neuers Management soll es bereits gegeben haben, weitere Verhandlungen sind für die Winterpause geplant.
Neben Bayern-Ersatzkeeper Jonas Urbig werden auch Alexander Nübel (vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen) und Daniel Peretz (vom FC Bayern an den Hamburger SV ausgeliehen) als potenzielle Nachfolger gehandelt.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- 14. Dezember vs. 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- 21. Dezember vs. 1. FC Heidenheim (Bundesliga)
- 11. Januar vs. VfL Wolfsburg (Bundesliga)
