Neuer Nachfolge-Kandidat für Manuel Neuer? FC Bayern München buhlt angeblich um Brasilien-Keeper

Auch in die Torwartfrage in München kommt Bewegung: Neuers Vertrag endet bereits im kommenden Sommer. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr gilt jedoch weiterhin als realistisch. Erste Gespräche zwischen den Bayern-Bossen und Neuers Management soll es bereits gegeben haben, weitere Verhandlungen sind für die Winterpause geplant.

Neben Bayern-Ersatzkeeper Jonas Urbig werden auch Alexander Nübel (vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen) und Daniel Peretz (vom FC Bayern an den Hamburger SV ausgeliehen) als potenzielle Nachfolger gehandelt.