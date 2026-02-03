Der FC Bayern München steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Nimfasha Berchimas vom MLS-Klub Charlotte FC.
Neuer Mann für die linke Außenbahn? FC Bayern München tütet wohl schon einen Sommertransfer ein
Kommt Nimfasha Berchimas im Sommer zum FC Bayern?
Wie The Athletic berichtet, befinden sich die beiden Mannschaften schon in fortgeschrittenen Gesprächen, eine Einigung stehe aber noch aus.
Dass das Transferfenster in Deutschland seit Montag geschlossen ist, stellt dabei kein Hindernis dar: Die Verhandlungen beziehen sich demnach auf einen vorab vereinbarten Wechsel im Sommer. Berchimas wird am 22. Februar 18 Jahre alt und kann bis dahin noch nicht für einen deutschen Verein registriert werden.
- Getty Images Sport
Nimfasha Berchimas hatte bisher drei Ligaeinsätze für Charlotte
Der Linksaußen, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, absolviert in dieser Saison seine erste Spielzeit bei den Profis von Charlotte und kam bislang auf drei Ligaeinsätze. Für die zweite Mannschaft bestritt er 45 Partien. Zudem ist Berchimas US-amerikanischer Juniorennationalspieler und lief seit 2024 sechsmal für die U20 auf, wobei er zwei Treffer erzielte.
Nimfasha Berchimas bald beim FC Bayern? Seine Zahlen für Charlotte FC
Liga Einsätze Tore MLS Next Pro 44 10 MLS 3 0
