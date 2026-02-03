Neuer Mann für die linke Außenbahn? FC Bayern München tütet wohl schon einen Sommertransfer ein

Wie The Athletic berichtet, befinden sich die beiden Mannschaften schon in fortgeschrittenen Gesprächen, eine Einigung stehe aber noch aus.

Dass das Transferfenster in Deutschland seit Montag geschlossen ist, stellt dabei kein Hindernis dar: Die Verhandlungen beziehen sich demnach auf einen vorab vereinbarten Wechsel im Sommer. Berchimas wird am 22. Februar 18 Jahre alt und kann bis dahin noch nicht für einen deutschen Verein registriert werden.