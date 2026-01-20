Der FC Bayern München will angeblich einen neuen Leiter bei seinem Nachwuchsleistungszentrum installieren. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll Michael Wiesinger den Job von Jochen Sauer übernehmen. Aktuell ist der 53-Jährige noch der Nachwuchschef beim 1. FC Nürnberg.
Neuer Boss für die Top-Talente? FC Bayern will angeblich Ex-Spieler verpflichten
Dem Bericht zufolge ist die Arbeitsbelastung für Sauer, offiziell 'Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus' beim FCB, durch das Projekt "Red and Gold", das er verantwortet, in der Vergangenheit stark gestiegen. Bei diesem Projekt kooperieren die Münchner mit Vereinen in der ganzen Welt, was für Sauer einen enormen Reiseaufwand bedeutet.
Er soll das Projekt weiterleiten, aber ab dem Sommer die Aufgabe als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums an Wiesinger abgeben. Bereits als Sauer, der 2017 den Job angetreten hat, 2024 entlastet werden sollte, galt Wiesinger, der zwischen 1999 und 2001 für den FCB auflief, als starker Kandidat für den Posten.
FC Bayern: Campus-Talente um Lennart Karl sorgen für Aufsehen
Nach langen Jahren ohne größere Erfolge machen aktuell die Bayern-Talente wieder Schlagzeilen. Mit Lennart Karl ist ein 17-Jähriger aus dem Nachwuchs (kam im Alter von 14 aus Aschaffenburg) einer der Überflieger der aktuellen Saison. Außerdem standen zuletzt mit Felipe Chavez und David Santos zwei weitere Teenager im Kader für das Bundesliga-Spiel gegen Leipzig (5:1). Auch Wisdom Mike und Cassiano Kiala wird beim FC Bayern eine große Zukunft zugetraut.