Neuer Boss für die Top-Talente? FC Bayern will angeblich Ex-Spieler verpflichten

Dem Bericht zufolge ist die Arbeitsbelastung für Sauer, offiziell 'Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus' beim FCB, durch das Projekt "Red and Gold", das er verantwortet, in der Vergangenheit stark gestiegen. Bei diesem Projekt kooperieren die Münchner mit Vereinen in der ganzen Welt, was für Sauer einen enormen Reiseaufwand bedeutet.

Er soll das Projekt weiterleiten, aber ab dem Sommer die Aufgabe als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums an Wiesinger abgeben. Bereits als Sauer, der 2017 den Job angetreten hat, 2024 entlastet werden sollte, galt Wiesinger, der zwischen 1999 und 2001 für den FCB auflief, als starker Kandidat für den Posten.