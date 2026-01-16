Mehrere Klubs sollen interessiert sein! Zieht ein Toptalent des FC Bayern noch im Winter weiter?

Chavez wurde als Sohn eines peruanischen Vaters und einer deutschen Mutter im bayerischen Aichach geboren. Zunächst spielte er für den FC Augsburg, ehe er 2019 im Alter von zwölf Jahren zum FC Bayern wechselte. Vergangenen Winter rückte er zur viertklassigen Reserve auf und sorgte dort umgehend für Furore. Im Sommer verlängerte Chavez trotz Angeboten anderer Bundesligisten seinen auslaufenden Vertrag bis 2027.

"Pippo ist ein sehr spannendes Talent. Er hat in der zurückliegenden Saison sowohl in unserer U19 als auch bei den Amateuren viele Scorerpunkte gesammelt und somit das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen", sagte Nachwuchs-Leiter Jochen Sauer damals. "Umso mehr freut es uns, dass wir ihn von einem gemeinsamen weiteren Entwicklungsweg überzeugen konnten. Wir glauben an sein Potential im Profifußball."