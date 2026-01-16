Wie die Bild vermeldet, hat Chavez zuletzt innerhalb kürzester Zeit mehrere Leih-Angebote erhalten - und zwar von einem deutschen Zweitligisten sowie Klubs aus Spanien und Italien. Der Mittelfeldspieler selbst sei aber noch unschlüssig, ob er lieber andernorts Spielpraxis sammeln oder sich weiter in München entwickeln wolle.
Mehrere Klubs sollen interessiert sein! Zieht ein Toptalent des FC Bayern noch im Winter weiter?
Vergangenen Sonntag feierte Chavez beim 8:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg per Einwechslung in Minute 83 sein Bundesligadebüt. Ein erstes Ausrufezeichen bei den Profis hatte er bereits beim 5:0-Testspielsieg gegen RB Salzburg Anfang Januar gesetzt, als ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Peruanischer A-Nationalspieler ist Chavez schon seit Oktober.
Felipe Chavez spielt seit dem Alter von zwölf Jahren beim FC Bayern
Chavez wurde als Sohn eines peruanischen Vaters und einer deutschen Mutter im bayerischen Aichach geboren. Zunächst spielte er für den FC Augsburg, ehe er 2019 im Alter von zwölf Jahren zum FC Bayern wechselte. Vergangenen Winter rückte er zur viertklassigen Reserve auf und sorgte dort umgehend für Furore. Im Sommer verlängerte Chavez trotz Angeboten anderer Bundesligisten seinen auslaufenden Vertrag bis 2027.
"Pippo ist ein sehr spannendes Talent. Er hat in der zurückliegenden Saison sowohl in unserer U19 als auch bei den Amateuren viele Scorerpunkte gesammelt und somit das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen", sagte Nachwuchs-Leiter Jochen Sauer damals. "Umso mehr freut es uns, dass wir ihn von einem gemeinsamen weiteren Entwicklungsweg überzeugen konnten. Wir glauben an sein Potential im Profifußball."
Bayern hat zahlreiche vielversprechende Talente verliehen
Zu Beginn der Hinrunde war Chavez bei der viertklassigen Reserve und in der UEFA Youth League gesetzt, zudem trainierte er unter Trainer Vincent Kompany bei den Profis mit. Im Herbst bremsten ihn diverse Verletzungsprobleme aus, ehe er nun aufdrehte.
Der FC Bayern hat aktuell zahlreiche vielversprechende Talente verliehen. Bei den Grasshoppers Zürich sammeln Jonathan Asp Jensen (20) und Lovro Zvonarek (20) reichlich Spielpraxis, genauso Arijon Ibrahimovic beim 1. FC Heidenheim (20), Noel Aseko (20) bei Hannover 96 und Maurice Krattenmacher bei Hertha BSC (20). Tarek Buchmanns (20) Verletzungsmisere hat sich derweil auch beim 1. FC Nürnberg fortgesetzt. Jonah Kusi-Asare (18) kommt beim FC Fulham kaum zum Einsatz.
FC Bayern: Die kommenden Spiele
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League
- Samstag, 24. Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)