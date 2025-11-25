Um Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim könnte es offenbar in naher Zukunft ein brisantes Transfer-Duell geben. Nachdem der FC Bayern München den Angreifer angeblich bereits ins Visier genommen hat, soll nun auch Borussia Dortmund das Werben um den Bundesliga-Shootingstar intensivieren.
Neue Konkurrenz im Transferkampf: Funkt der BVB dem FC Bayern bei einem Wunschspieler dazwischen?
Wie die Bild berichtet, hatten sich die Schwarzgelben bereits im vergangenen Sommer intensiv mit dem Kosovaren beschäftigt. Nach dem Ende seiner Leihe bei der SV Elversberg entschied sich Asllani jedoch zunächst für eine Rückkehr zur TSG Hoffenheim. Nun soll die Personalie beim BVB aber wieder an Bedeutung gewinnen.
Fest steht aber: Asllani an Land zu holen, wird kein leichtes Unterfangen. Mit dem FC Bayern München und dem FC Barcelona stehen den Dortmundern nämlich offenbar weitere Spitzenklubs im Werben um den 23-Jährigen gegenüber.
Berichten zufolge sollen bereits Gespräche zwischen den Bayern-Verantwortlichen und Asllanis Umfeld stattgefunden haben. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zeigten sich demnach von Asllanis Entwicklung beeindruckt. Im Sommer plane man daher offenbar, sich mit ihm zu verstärken, wobei er zunächst als Backup für Harry Kane fungieren könnte.
Fisnik Asllani als Nachfolger von Serhou Guirassy in Dortmund?
In Dortmund könnte Asllani dagegen womöglich eine deutlich größere Rolle spielen als in München. Bei den Westfalen steht nämlich offenbar ein möglicher Abgang von Serhou Guirassy im Raum, der laut der Bild bereits mehreren Vereinen aus Saudi-Arabien angeboten wurde und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro in seinem Vertrag besitze. Diese sei allerdings nur für europäische Topklubs gültig, nicht für Mannschaften aus Saudi-Arabien.
Auch Asllani soll laut der Bild eine für den BVB "bezahlbare" Ausstiegsklausel besitzen. Der 23-Jährige plane, sich zunächst weiterzuentwickeln und erst im Sommer den nächsten Karriereschritt zu machen. Sein Ziel sei es, künftig mindestens in der Champions League zu spielen.
Asllani ist einer der Shootingstars der bisherigen Bundesliga-Saison. Mit fünf Toren und zwei Vorlagen in elf Spielen gehört er zu den besten Scorern der Liga und hat elementaren Anteil am aktuellen Aufschwung der TSG Hoffenheim, die mit 20 Punkten auf Rang sieben liegt.
Fisnik Asllani: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Einsätze: 18
- Tore: 6
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 1
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 930