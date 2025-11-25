Neue Konkurrenz im Transferkampf: Funkt der BVB dem FC Bayern bei einem Wunschspieler dazwischen?

Wie die Bild berichtet, hatten sich die Schwarzgelben bereits im vergangenen Sommer intensiv mit dem Kosovaren beschäftigt. Nach dem Ende seiner Leihe bei der SV Elversberg entschied sich Asllani jedoch zunächst für eine Rückkehr zur TSG Hoffenheim. Nun soll die Personalie beim BVB aber wieder an Bedeutung gewinnen.

Fest steht aber: Asllani an Land zu holen, wird kein leichtes Unterfangen. Mit dem FC Bayern München und dem FC Barcelona stehen den Dortmundern nämlich offenbar weitere Spitzenklubs im Werben um den 23-Jährigen gegenüber.

Berichten zufolge sollen bereits Gespräche zwischen den Bayern-Verantwortlichen und Asllanis Umfeld stattgefunden haben. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zeigten sich demnach von Asllanis Entwicklung beeindruckt. Im Sommer plane man daher offenbar, sich mit ihm zu verstärken, wobei er zunächst als Backup für Harry Kane fungieren könnte.