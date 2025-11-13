Seit 2024 in Saudi-Arabien: Ex-Spieler des FC Bayern strebt Rückkehr nach Europa an

"Natürlich träume ich von einer Rückkehr nach Europa. Ich bin immer offen für neue Abenteuer", sagte Cancelo nun bei einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft. Portugal trifft am Donnerstag auf Irland und könnte mit einem Sieg die WM-Qualifikation fixieren - und Cancelo sein Comeback feiern.

Mitte September hatte er sich eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. "Ich trainiere wieder seit zwei Wochen und fühle mich jetzt sehr fit", sagte Cancelo. Für Al-Hilal verzeichnete er in 43 Pflichtspiele bis zu seiner Verletzung zwei Tore und 13 Assists.