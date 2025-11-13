Joao Cancelo galt als einer der besten Rechtsverteidiger Europas, als er im Sommer 2024 überraschend nach Saudi-Arabien wechselte. 25 Millionen Euro bezahlte Al-Hilal für den damals 30-jährigen Portugiesen an Manchester City - wirklich heimisch wurde Cancelo in Saudi-Arabien aber offenbar nicht.
Seit 2024 in Saudi-Arabien: Ex-Spieler des FC Bayern strebt Rückkehr nach Europa an
"Natürlich träume ich von einer Rückkehr nach Europa. Ich bin immer offen für neue Abenteuer", sagte Cancelo nun bei einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft. Portugal trifft am Donnerstag auf Irland und könnte mit einem Sieg die WM-Qualifikation fixieren - und Cancelo sein Comeback feiern.
Mitte September hatte er sich eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. "Ich trainiere wieder seit zwei Wochen und fühle mich jetzt sehr fit", sagte Cancelo. Für Al-Hilal verzeichnete er in 43 Pflichtspiele bis zu seiner Verletzung zwei Tore und 13 Assists.
- Getty Images Sport
Joao Cancelos Werdegang: Von Benfica nach Saudi-Arabien
Den Durchbruch schaffte Cancelo einst bei Benfica Lissabon. Nach Stationen beim FC Valencia, Inter Mailand und Juventus Turin landete er 2019 für 65 Millionen Euro bei Manchester City. Im Januar 2023 wechselte er per Leihe zum FC Bayern, eine unglückliche Entscheidung.
Cancelo gewann mit dem FC Bayern zwar den Meistertitel, erlebte insgesamt aber durchwachsene Monate in München und absolvierte lediglich 1295 Pflichstpielminuten. Im Viertelfinale der Champions League scheiterte er mit seinem neuen Klub gegen seinen alten, der am Ende zudem erstmals den Henkelpott gewann. Es folgte eine weitere Leihe zum FC Barcelona, ehe es Cancelo nach Saudi-Arabien zog.
In der dortigen Meisterschaft spielt auch ein ehemaliger Münchner Teamkollege: Sadio Mane, seit 2023 an Cristiano Ronaldos Seite bei Al-Nassr aktiv.
Rückkehr zu Benfica? Joao Cancelo lässt aufhorchen
Cancelo scheint unterdessen immer noch eine emotionale Bindung zu Barca zu pflegen. Im Sommer tauchte er bei einer Trainingseinheit von Al-Hilal sogar in einem Auswärtstrikots seines Ex-Klubs auf. Kurz danach gab es Gerüchte, Barca würde an einer Rückkehr Cancelos arbeiten.
Zuletzt wurde er auch mit Manchester United, Aston Villa und der AC Milan in Verbindung gebracht. Vielleicht zieht es ihm aber auch zu seinem Jugendklub. "Benfica hat eine sehr wichtige Rolle in meiner Entwicklung als Spieler gespielt", sagte Cancelo. "Mein Wunsch, zu Benfica zurückzukehren, ist nach wie vor groß." Sein Vertrag läuft bis 2027.