"Natürlich ist das verführerisch, wenn ein solcher Klub dich lockt": Premier-League-Star enthüllt Interesse von Real Madrid

In Real Madrids Defensivzentrale dürfte sich auch nach der Verpflichtung des jungen Dean Huijsen (20) im vergangenen Sommer etwas tun. Die Verträge von David Alaba (33) und Antonio Rüdiger (32) laufen im Sommer 2026 aus, Eder Militao (27) hat mehrere schwere Knieverletzungen hinter sich.

Als heißer Kandidat im Falle einer Blutauffrischung galt in den letzten Monaten neben Bayern-Star Dayot Upamecano eben auch sein französischer Nationalmannschaftskamerad von den Gunners.

Saliba aber beendete die Spekulation und das Werben der Blancos (vorerst), als er Ende September seinen noch bis 2027 gültigen Vertrag bei Arsenal vorzeitig um drei weitere Jahre verlängerte.