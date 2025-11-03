Frankreichs Nationalspieler William Saliba hat bestätigt, sich Real Madrid um seine Dienste bemühte, ehe er seinen Vertrag bei Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal langfristig verlängerte.
"Natürlich ist das verführerisch, wenn ein solcher Klub dich lockt": Premier-League-Star enthüllt Interesse von Real Madrid
WAS WURDE GESAGT?
Der 24-Jährige erklärte bei Telefoot: "Natürlich ist das verführerisch, wenn ein solcher Klub dich lockt. Aber mein Wunsch war es, bei Arsenal zu bleiben. Erstmal will ich hier Titel gewinnen, danach kann ich immer noch über alles andere nachdenken."
- Getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
In Real Madrids Defensivzentrale dürfte sich auch nach der Verpflichtung des jungen Dean Huijsen (20) im vergangenen Sommer etwas tun. Die Verträge von David Alaba (33) und Antonio Rüdiger (32) laufen im Sommer 2026 aus, Eder Militao (27) hat mehrere schwere Knieverletzungen hinter sich.
Als heißer Kandidat im Falle einer Blutauffrischung galt in den letzten Monaten neben Bayern-Star Dayot Upamecano eben auch sein französischer Nationalmannschaftskamerad von den Gunners.
Saliba aber beendete die Spekulation und das Werben der Blancos (vorerst), als er Ende September seinen noch bis 2027 gültigen Vertrag bei Arsenal vorzeitig um drei weitere Jahre verlängerte.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Die Londoner verpflichteten Saliba 2019 für 30 Millionen Euro Ablöse von AS Saint-Etienne. Gut angelegtes Geld, denn nach Ausleihen an seinen Ex-Klub, OGC Nizza und Olympique Marseille entwickelte sich der Rechtsfuß zu einem der besten Innenverteidiger der Premier League.
Für Arsenal steht er mittlerweile bei 146 Einsätzen, in denen er sieben Tore erzielte und drei Asssists lieferte. Sein großes Ziel von Titelgewinnen könnte er in dieser Saison erreichen. Die Elf von Mikel Arteta tanzt noch auf allen Hochzeiten: In der Premier League führt Arsenal die Tabelle nach zehn Spieltagen mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Manchester City an und ist in der Champions League eine von fünf Mannschaften, welche die ersten drei Partien allesamt gewonnen haben. Dazu steht Arsenal im Carabao Cup im Viertelfinale und trifft dort auf den Nachbarn Crystal Palace.