Verleiht der FC Bayern Paul Wanner kommenden Sommer erneut? Ein aktuell formstarker Klub soll sich in Stellung bringen.

Eintracht Frankfurt meldet offenbar Interesse an Mittelfeldjuwel Paul Wanner an. Der 18-Jährige ist für die laufende Saison vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen, soll planmäßig im Sommer nach München zurückkehren.