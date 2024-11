Paul Wanner wäre in der Vergangenheit gleich zweimal fast beim VfL Wolfsburg gelandet. Beide Male scheiterten die Wechsel jedoch.

Paul Wanner muss am Wochenende mit dem 1. FC Heidenheim in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg ran. Dabei wäre das Supertalent des FC Bayern München in der Vergangenheit gleich mehrmals fast bei den Wölfen gelandet.