Philippe Coutinho ist erst seit ein paar Tagen vereinslos - schon zeigt LA Galaxy angeblich Interesse an dem früheren Star des FC Bayern München.
Nach Vertragsauflösung wegen "mentaler Erschöpfung": Ehemaliger Star des FC Bayern offenbar im Visier eines MLS-Klubs
Wie die spanische Sportzeitung As berichtet, habe die Mannschaft um den ehemaligen Dortmunder Marco Reus zwar noch kein formelles Angebot für Coutinho abgegeben, bereite sich jedoch vor, zeitnah Verhandlungen mit dem brasilianischen Offensivspieler aufzunehmen.
Die MLS-Saison 2026 geht heute Nacht mit dem ersten Spieltag los. Das Team aus Los Angeles ist nach der verkorksten vergangenen Saison (Platz 14 in der Western Conference) auf Wiedergutmachung aus und brauche einen Ersatz für den am Knie verletzten Riqui Puig.
Dass es zu einem baldigen Wechsel von Coutinho in die USA kommt, darf jedoch bezweifelt werden. Coutinhos Vertrag bei Vasco da Gama wurde erst vor Kurzem aufgelöst, nachdem er die Vereinsführung zuvor selbst darum gebeten hatte. Als Begründung für die Entscheidung nannte der 33-Jährige mentale Erschöpfung.
"Die Wahrheit ist, dass ich mental sehr erschöpft bin. Ich war immer sehr zurückhaltend, daher fällt es mir nicht leicht, das hier zu sagen, aber ich muss ehrlich sein. Meine Beziehung zu Vasco ist eine Liebesbeziehung. Und das wird auch für immer so bleiben. Mit schwerem Herzen verstehe ich, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Schritt zurückzutreten und diesen Zyklus bei Vasco zu beenden. Ich bin dankbar für alles, was ich hier erlebt habe", schrieb er bei Instagram.
- Getty Images Sport
Philippe Coutinho bei Vasco da Gama von eigenen Fans ausgepfiffen
Ein durchaus überraschender Schritt, da zuvor noch über eine Vertragsverlängerung verhandelt worden war. Hinter dem überraschenden Schritt wurde zunächst der zunehmende Druck der eigenen Anhänger vermutet. Beim 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Volta Redonda im Viertelfinale der Staatsmeisterschaft von Rio wurde Coutinho in Vascos Stadion Sao Januario ausgepfiffen. Er verließ das Spielfeld zur Pause und kehrte nicht mehr auf die Bank zurück.
Er betonte, es habe "nie einen Mangel an Hingabe, Wille oder Identifikation" gegeben. Außerdem sei er nicht respektlos gewesen. Allerdings: "In dem Moment, in dem ich in die Kabine ging, habe ich gemerkt, dass meine Zeit beim Klub vorüber ist. Und ich kehrte nicht zurück, weil ich meiner mentalen Gesundheit Vorrang einräume. Dies tut sehr weh, aber die Wahrheit ist, dass ich mental erschöpft bin."
Philippe Coutinho gewann mit dem FC Bayern das Triple
Coutinho galt einst als einer der besten Spielmacher der Welt. 2018 machte ihn FC Barcelona mit einer Ablösesumme von 135 Millionen Euro zu einem der teuersten Spieler der Geschichte. Die hohen Erwartungen konnte er jedoch nicht erfüllen: 2019 wechselte er auf Leihbasis zum FC Bayern München, gewann zwar das Triple, blieb aber ohne Stammplatz.
Es folgten Stationen bei Aston Villa und Al-Duhail, ehe er 2024 voller Euphorie auf Leihbasis zu CR Vasco da Gama zurückkehrte - dem Klub, bei dem er zuvor elf Jahre gespielt hatte. 2025 verpflichtete Vasco Coutinho fest. Nun ist er vereinslos.
Philippe Coutinhos große Titelgewinne
- Copa America (1) - Brasilien
- Champions League (1) - FC Bayern
- Deutsche Meisterschaft (1) - FC Bayern
- DFB-Pokal (1) - FC Bayern
- Spanische Meisterschaft (2) - FC Barcelona
- Copa del Rey (1) - FC Barcelona
- Coppa Italia (1) - Inter Mailand