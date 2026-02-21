Nach Vertragsauflösung wegen "mentaler Erschöpfung": Ehemaliger Star des FC Bayern offenbar im Visier eines MLS-Klubs

Wie die spanische Sportzeitung As berichtet, habe die Mannschaft um den ehemaligen Dortmunder Marco Reus zwar noch kein formelles Angebot für Coutinho abgegeben, bereite sich jedoch vor, zeitnah Verhandlungen mit dem brasilianischen Offensivspieler aufzunehmen.

Die MLS-Saison 2026 geht heute Nacht mit dem ersten Spieltag los. Das Team aus Los Angeles ist nach der verkorksten vergangenen Saison (Platz 14 in der Western Conference) auf Wiedergutmachung aus und brauche einen Ersatz für den am Knie verletzten Riqui Puig.

Dass es zu einem baldigen Wechsel von Coutinho in die USA kommt, darf jedoch bezweifelt werden. Coutinhos Vertrag bei Vasco da Gama wurde erst vor Kurzem aufgelöst, nachdem er die Vereinsführung zuvor selbst darum gebeten hatte. Als Begründung für die Entscheidung nannte der 33-Jährige mentale Erschöpfung.

"Die Wahrheit ist, dass ich mental sehr erschöpft bin. Ich war immer sehr zurückhaltend, daher fällt es mir nicht leicht, das hier zu sagen, aber ich muss ehrlich sein. Meine Beziehung zu Vasco ist eine Liebesbeziehung. Und das wird auch für immer so bleiben. Mit schwerem Herzen verstehe ich, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Schritt zurückzutreten und diesen Zyklus bei Vasco zu beenden. Ich bin dankbar für alles, was ich hier erlebt habe", schrieb er bei Instagram.