Nach starkem Start in der Bundesliga: Ghana will deutschen U21-Nationalspieler wohl von Verbandswechsel überzeugen

Wie der kicker berichtet, haben Ghanas Verantwortliche nicht nur Ansahs Entwicklung genau im Blick, sondern werben auch intensiv um den Stürmer. Aufgrund seiner ghanaischen Wurzeln wäre Ansah auch für das afrikanische Land spielberechtigt.

Der 21-Jährige hatte nach seinem Wechsel vom SC Paderborn 07 zu Union Berlin im Sommer einen starken Start bei den Eisernen hingelegt. In bisher zwölf Pflichtspielen gelangen ihm vier Tore und ein Assist, Anfang September lief Ansah erstmals für Deutschlands U21-Nationalmannschaft auf.

Bei seinem Debüt beim 2:0-Testspielsieg in Albanien traf er sofort, bis dato stehen für ihn insgesamt vier U21-Länderspiele zu Buche. Zuvor war Ansah bereits zwölfmal für die U20-Auswahl des DFB aufgelaufen (fünf Tore).