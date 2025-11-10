Der ghanaische Fußballverband würde den deutschen U21-Nationalspieler Ilyas Ansah (Union Berlin) wohl gerne von einem Verbandswechsel überzeugen.
Nach starkem Start in der Bundesliga: Ghana will deutschen U21-Nationalspieler wohl von Verbandswechsel überzeugen
Ilyas Ansah könnte auch für Ghana spielen
Wie der kicker berichtet, haben Ghanas Verantwortliche nicht nur Ansahs Entwicklung genau im Blick, sondern werben auch intensiv um den Stürmer. Aufgrund seiner ghanaischen Wurzeln wäre Ansah auch für das afrikanische Land spielberechtigt.
Der 21-Jährige hatte nach seinem Wechsel vom SC Paderborn 07 zu Union Berlin im Sommer einen starken Start bei den Eisernen hingelegt. In bisher zwölf Pflichtspielen gelangen ihm vier Tore und ein Assist, Anfang September lief Ansah erstmals für Deutschlands U21-Nationalmannschaft auf.
Bei seinem Debüt beim 2:0-Testspielsieg in Albanien traf er sofort, bis dato stehen für ihn insgesamt vier U21-Länderspiele zu Buche. Zuvor war Ansah bereits zwölfmal für die U20-Auswahl des DFB aufgelaufen (fünf Tore).
Lockt Ghana Ilyas Ansah mit einer WM-Teilnahme?
Mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi und gebürtigen Hamburger Otto Addo hat Ghana derzeit einen Nationaltrainer, der sich in Deutschland bestens auskennt. Schon im November 2024 nannte Addo im Interview mit Transfermarkt den damals noch in Paderborn aktiven Ansah als mögliche Verstärkung für sein Team, "wenngleich ich weiß, dass er bislang für Deutschland spielte".
Auch interessant für Ansah: Während eine zeitnahe Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft eher unwahrscheinlich ist, wären die Aussichten darauf bei einem Wechsel zum ghanaischen Verband deutlich besser. Zudem würde dann eine Teilnahme an der WM im kommenden Sommer winken, für die sich Ghana bereits qualifiziert hat.
Nagelsmann äußert sich zum Thema Verbandswechsel: "Sonst macht es keinen Sinn"
Über mögliche Verbandswechsel von DFB-Talenten, die auch für andere Nationen spielen können, wurde zuletzt häufiger berichtet. So soll die Türkei um U21-Nationalspieler Muhammed Damar von der TSG Hoffenheim werben, während Werder Bremens Innenverteidiger-Talent Karim Coulibaly (deutscher U19-Nationalspieler) angeblich vom Fußballverband der Elfenbeinküste umgarnt wird. Werder-Keeper Mio Backhaus erhielt indes wohl Besuch von Vertretern des japanischen Verbandes.
Anhand des Beispiels Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), der sich nach Einsätzen für die U18, U19 und U20 des DFB letztlich dazu entschied, für Algeriens A-Nationalmannschaft zu spielen, sprach derweil auch Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Montag über das Thema.
Dabei betonte er, dass er nie einen Spieler dazu drängen würde, sich für Deutschland zu entscheiden: "Wenn ich Spieler wäre, würde ich mir beim Thema Nationalmannschaft nicht die Frage stellen, ob ich irgendwo die Möglichkeit hätte, zu spielen. Stattdessen muss die Frage lauten: Will ich da spielen oder will ich da nicht spielen? Bin ich stolz, für dieses Land zu spielen? Oder eben nicht? Wir haben sehr viele Spieler, die für verschiedene Nationen spielen könnten. Ich will aber nur diejenigen überzeugen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie es auch fühlen, für Deutschland zu spielen. Sonst macht es keinen Sinn."
Ilyas Ansah beim DFB: Seine bisherigen U-LänderspieleU20:
- Debüt: 17. November 2023
- Spiele: 12
- Tore: 5
U21:
- Debüt: 5. September 2025
- Spiele: 4
- Tore: 1