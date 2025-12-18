Nach notwendiger Operation: Starspieler des FC Bayern München könnte in Heidenheim fehlen

Demnach unterzog sich der Offensivspieler einer notwendigen Operation am Auge und nahm deshalb am Dienstag und Mittwoch nicht am Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters teil. Lediglich eine Laufeinheit sei zuletzt möglich gewesen.

Die Bayern wollen dem Bericht zufolge aber kein Risiko eingehen und würden einen Verzicht von Olise daher in Betracht ziehen. Zumal Luis Diaz nach abgesessener Gelbsperre wieder in den Kader zurückkehrt und Trainer Vincent Kompany in Serge Gnabry, Lennart Karl, Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro vier weitere Optionen für die drei Positionen hinter Stürmer Harry Kane hat. Nach seiner bei der Klub-WM erlittenen Horror-Verletzung kommt ein Kader-Comeback von Jamal Musiala hingegen wohl noch zu früh.