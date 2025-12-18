Michael Olise wird dem FC Bayern München beim Gastspiel in Heidenheim am letzten Spieltag vor der Winterpause eventuell fehlen. Das geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor.
Nach notwendiger Operation: Starspieler des FC Bayern München könnte in Heidenheim fehlen
Kompany hat viele Alternativen zu Olise
Demnach unterzog sich der Offensivspieler einer notwendigen Operation am Auge und nahm deshalb am Dienstag und Mittwoch nicht am Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters teil. Lediglich eine Laufeinheit sei zuletzt möglich gewesen.
Die Bayern wollen dem Bericht zufolge aber kein Risiko eingehen und würden einen Verzicht von Olise daher in Betracht ziehen. Zumal Luis Diaz nach abgesessener Gelbsperre wieder in den Kader zurückkehrt und Trainer Vincent Kompany in Serge Gnabry, Lennart Karl, Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro vier weitere Optionen für die drei Positionen hinter Stürmer Harry Kane hat. Nach seiner bei der Klub-WM erlittenen Horror-Verletzung kommt ein Kader-Comeback von Jamal Musiala hingegen wohl noch zu früh.
Olise an 23 Toren direkt beteiligt
Olise gehört auch in seiner zweiten Saison in München zu den absoluten Leistungsträgern. In wettberwerbsübergreifend 24 Pflichtspielen kommt er auf neun Tore und 14 Assists.
Nach dem 2:2 gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag wollen die Bayern in der Bundesliga derweil zurück in die Erfolgsspur finden. Mit einem Sieg würde der noch ungeschlagene FCB seinen Vorsprung von neun Punkten auf RB Leipzig und den BVB mindestens halten. Sollten die Sachsen (gegen Bayer Leverkusen) und Borussia Dortmund (Gladbach) verlieren, könnte der Abstand sogar auf zwölf Zähler anwachsen.
Leistungsdaten von Michael Olise beim FC Bayern
- Spiele: 79
- Tore: 29
- Assists: 37