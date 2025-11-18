Said El Mala hat offenbar das Interesse des FC Barcelona auf sich gezogen. Das berichtet die katalanische Zeitung Sport.
Nach Manchester City und dem FC Bayern München: Nächster Spitzenklub zeigt angeblich Interesse an Kölns Shootingstar Said El Mala
Nimmt El Mala den Platz von Rashford bei Barcelona ein?
Dort heißt es, dass der 19-jährige Shootingstar des 1. FC Köln das Team von Trainer Hansi Flick auf den Außenbahnen verstärken könnte - vor allem, wenn die Katalanen den derzeit von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford nicht fest unter Vertrag nehmen.
El Mala könnte bei den Katalanen somit zunächst eine Rolle als Backup hinter den gesetzten Lamine Yamal und Raphinha einnehmen und langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.
Fragezeichen stehen allerdings hinter einer möglichen Finanzierung. Der Vertrag des DFB-Youngsters in Köln läuft noch bis zum 30. Juni 2026, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Der Effzeh befindet sich folglich in einer ausgezeichneten Verhandlungsposition und soll mindestens 60 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen aufrufen.
Ob der seit Jahren chronisch klamme FC Barcelona diese Summe ohne Weiteres stemmen kann, ist zumindest fraglich.
El Mala jüngst von Nagelsmann ins DFB-Team berufen
El Mala ist einer der Durchstarter der bisherigen Bundesliga-Saison. Mit seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins, seiner enormen Geschwindigkeit und der mutigen Spielweise sorgt der 19-Jährige zuhauf für Begeisterung. Der FC hatte El Mala 2024 von Viktoria Köln verpflichtet und ihn zunächst noch für ein Jahr an den Drittligisten verliehen.
Im Sommer kam der Flügelspieler dann endgültig zu den Geißböcken und hat einen guten Saisonstart hingelegt. In zehn Bundesliga-Einsätzen kam er auf vier Tore und zwei Assists und wurde für seine rasante Entwicklung jüngst mit der erstmaligen Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft belohnt.
Zuletzt berichtete Sky, dass deshalb auch Manchester City Interesse angemeldet habe, wo Pep Guardiola ein großer Bewunderer des 19-Jährigen sei. Neben den Skyblues sollen auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund ein Auge auf El Mala geworfen haben.
Der FC schließt einen Abgang seines Top-Talents schon im anstehenden Wintertransferfenster derweil wohl aus. Ohnehin hat El Mala laut Sky beim nächsten Karriereschritt noch keine Eile.
Said El Mala: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Einsätze: 12
- Einsatzminuten: 465
- Tore: 4
- Assists: 2