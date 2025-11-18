Nach Manchester City und dem FC Bayern München: Nächster Spitzenklub zeigt angeblich Interesse an Kölns Shootingstar Said El Mala

Dort heißt es, dass der 19-jährige Shootingstar des 1. FC Köln das Team von Trainer Hansi Flick auf den Außenbahnen verstärken könnte - vor allem, wenn die Katalanen den derzeit von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford nicht fest unter Vertrag nehmen.

El Mala könnte bei den Katalanen somit zunächst eine Rolle als Backup hinter den gesetzten Lamine Yamal und Raphinha einnehmen und langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Fragezeichen stehen allerdings hinter einer möglichen Finanzierung. Der Vertrag des DFB-Youngsters in Köln läuft noch bis zum 30. Juni 2026, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Der Effzeh befindet sich folglich in einer ausgezeichneten Verhandlungsposition und soll mindestens 60 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen aufrufen.

Ob der seit Jahren chronisch klamme FC Barcelona diese Summe ohne Weiteres stemmen kann, ist zumindest fraglich.