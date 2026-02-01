Karim Benzema liebäugelt offenbar mit einem Abgang von Al-Ittihad - allerdings nicht nach Europa, sondern innerhalb der Saudi Pro League.
Nach "inakzeptablem" Vertragsangebot und Streik: Karim Benzema verhandelt offenbar bereits mit überraschendem neuem Klub
Laut übereinstimmenden Medienberichten führt der Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 sogar bereits Verhandlungen mit Ligarivale Al-Hilal über einen möglichen Wintertransfer. Al-Ittihad soll demnach mindestens 25 Millionen Euro Ablöse für seinen Kapitän fordern.
Benzemas Vertrag bei Al-Ittihad läuft im Sommer aus, doch die Gespräche über eine Verlängerung sind zuletzt ins Stocken geraten. Laut einem Bericht von Foot Mercato hielt der Stürmer das letzte Angebot des Klubs für inakzeptabel, lehnte es ab und trat daraufhin in einen Streik. In den beiden vergangenen Ligaspielen gegen Al-Fateh und Al-Najma stand er nicht im Kader.
Bereits im November hatte Benzema offen gelassen, ob er über seine dritte Saison hinaus bei Al-Ittihad bleiben wird, und dabei Angebote für eine Rückkehr nach Europa thematisiert. "Ich kann noch nicht sagen, was ich tun werde, ob ich bleiben oder gehen werde - das hängt von vielen Faktoren ab. Im Dezember werde ich 38 Jahre alt. Ich sehe mich noch zwei weitere Jahre als Fußballspieler", sagte er. Gleichzeitig betonte der 38-Jährige aber, dass ein Verbleib das "Beste" für ihn wäre. "Aber nicht nur für ein oder zwei weitere Jahre. Das möchte ich nicht."
Karim Benzema enthüllt Angebote aus Europa
Nach Angaben von L'Equipe hat offenbar auch Juventus Turin Kontakt aufgenommen. "Es stimmt, dass ich Angebote aus Europa habe. Ich muss alles abwägen, eine kluge Entscheidung treffen und sehen, wo ich mich wohlfühle, wobei ich nicht vergessen darf, dass ich mich hier wohlfühle und von allen geschätzt werde. Auf jeden Fall werde ich nicht in sechs Monaten aufhören, Fußball zu spielen oder an Wettkämpfen teilzunehmen", ergänzte der Franzose.
Benzema war 2023 ablösefrei von Real Madrid zu Al-Ittihad gewechselt. In der Saison 2024/25 feierte er mit dem Klub sowohl die Meisterschaft als auch den Pokalsieg. Aktuell belegt Al-Ittihad jedoch nur den sechsten Tabellenplatz. Trotzdem zeigt der mittlerweile 38-Jährige mit 16 Treffern in 21 Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend weiter seine Stärke vor dem Tor. Tabellenführer ist Al-Hilal.
Karim Benzema: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 21
- Tore: 16
- Vorlagen: 0
Häufig gestellte Fragen
Karim Benzema spielt als Mittelstürmer. Er agiert vor allem im Zentrum der Offensive und ist bekannt für seine Abschlussstärke und Spielintelligenz.
- Er wurde am 19. Dezember 1987 in Lyon, Frankreich, geboren. Seine Familie stammt ursprünglich aus Algerien. Sein zweiter Vorname lautet Mostafa.
- Bei seinem aktuellen Verein Al-Ittihad trägt Benzema die Rückennummer 9. Diese Nummer trug er auch viele Jahre bei Real Madrid, außer in seiner Premierensaison (2009/10). Dort lief er die Nummer 11 auf. Im Nationalteam spielte er bis zu seiner Suspendierung mit der Nummer 10. Nach seiner Rückkehr trug er die 19.
Benzema ist 185 cm groß. Diese Größe und seine Statut erlauben es ihm, auch unter Gegnerdruck stabil zu bleiben und den Ball zu halten. Auch sein Kopfballspiel ist durch seine Größe eine Gefahr.
Sein Normalgewicht beläuft sich auf ca. 81 Kilogramm. Dies variiert jedoch im Laufe der Saison. Mit seiner Masse kann Benzema den Ball gut abschirmen und kann von Verteidigern nur schwer weggedrückt werden.
Über seine Schuhgröße ist nichts offiziell bekannt. Bekannt ist nur, dass er Schuhe von Adidas trägt.
Benzemas stärkerer Fuß ist der rechte. Doch auch sein linker Fuß ist definitiv nicht zu unterschätzen, genauso wie sein Kopfballspiel. Karim Benzema kann wahrscheinlich mit jedem Körperteil einen Treffer erzielen.
Sein erster Verein war AS Buers Villeurbanne, hier lernte er ab 1993 das Fußball spielen und blieb bis 1996. Danach schloss Benzema sich für ein Jahr dem SC Bron Terraillon, ehe er ab 1997 in der Jugend von Olympique Lyon untergebracht war.
Zurzeit wohnt Benzema in oder um die arabische Stadt Dschidda, in der er beim ansässigen Verein al-Ittihad spielt. Außerdem soll er Gerüchten zufolge vor einem Jahr ein neues Anwesen im Madrider Reichenviertel La Moraleja erworben haben.
Karim Benzema ist leidenschaftlicher Autoliebhaber und zeigt seine Schmuckstücke auch immer wieder auf Social Media. In seiner Sammlung tummeln sich alle möglichen Marken: Audis, Bugattis, Ferraris, Lamborghinis und noch viel mehr - Benzema hat sie alle.
Ob Karim Benzema Deutsch sprechen kann, ist nicht bekannt. Jedoch ist es äußerst unwahrscheinlich. Seine Muttersprache ist Französisch, Spanisch lernte er in seiner Zeit bei Real Madrid und auch Arabisch dürfte er aufgrund seiner familiären Abstammung zumindest teilweise können. Der Stürmer spricht außerdem auch auch Englisch.
Karim Benzema hat vier Kinder von drei Frauen. Zwei Söhne namens Ibrahim und Nouri und eine Tochter mit den Namen Melia. Das vierte Kind wurde von gut der Öffentlichkeit abgeschirmt und es ist nicht bekannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
Bei den Filmfestspielen von Cannes konnte die Öffentlichkeit die neue Freundin von Karim Benzema erblicken. Die franko-algerische Schauspielerin Lyna Khoudri ist die neue Frau an seiner Seite, Gerüchte über eine Beziehung gab es schon seit Ende 2024, nun ist es offiziell.
Bei Al-Ittihad verdient Benzema ca. 100 Millionen US-Dollar in der Saison, sein Kontrakt läuft noch bis 2026. Auch in seiner Zeit bei Real Madrid verdiente der Stürmer fürstlich, sein Nettovermögen wird auf 200 bis 250 Millionen Euro geschätzt, jedoch gibt es keine bestättigten Informationen.
Karim Benzema hat in seiner Profikarriere insgesamt 35 Trophäen gewinnen können, darunter gleich fünfmal die Champions League. Hinzu kommen noch acht nationale Meistertitel (4x mit Real, 4x mit Lyon), genauso viele nationale Supercups, vier nationale Pokalsiege, fünf Klubweltmeistertitel, vier europäische Supercups und die Nations League 2021 mit Frankreich.
Nachdem er im Jahr 2021 noch Vierter wurde, konnte sich der Franzose 2022 den goldenen Ball sichern. In diesem Jahr holte Real die Champions League und den spanischen Meistertitel, Benzema steuerte 44 Tore (15 in der CL) und 15 Vorlagen in 46 Partien bei und wurde sowohl in der Liga als auch in der Champions League Torschützenkönig.
Den Titel als FIFA-Weltfußballer blieb dem Ausnahmestürmer jedoch auch in seiner Fabelsaison 2021/22 verwehrt. Hinter Lionel Messi und seinem Landsmann Kylian Mbappe blieb ihm nur der dritte Platz.
Sein Spitzname als Kind lautete Coco, doch der Welt ist Benzema unter anderen Namen bekannt. Nach seiner Fabelsaison 2021/21 bürgerte sich "King Karim" ein, Jose Mourinho verpasste dem Stürmer den Spitznamen "Katze", weil er auf dem Platz gerne herumschleicht, nur um im richtigen Moment zu explodieren.