Nach "inakzeptablem" Vertragsangebot und Streik: Karim Benzema verhandelt offenbar bereits mit überraschendem neuem Klub

Laut übereinstimmenden Medienberichten führt der Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 sogar bereits Verhandlungen mit Ligarivale Al-Hilal über einen möglichen Wintertransfer. Al-Ittihad soll demnach mindestens 25 Millionen Euro Ablöse für seinen Kapitän fordern.

Benzemas Vertrag bei Al-Ittihad läuft im Sommer aus, doch die Gespräche über eine Verlängerung sind zuletzt ins Stocken geraten. Laut einem Bericht von Foot Mercato hielt der Stürmer das letzte Angebot des Klubs für inakzeptabel, lehnte es ab und trat daraufhin in einen Streik. In den beiden vergangenen Ligaspielen gegen Al-Fateh und Al-Najma stand er nicht im Kader.

Bereits im November hatte Benzema offen gelassen, ob er über seine dritte Saison hinaus bei Al-Ittihad bleiben wird, und dabei Angebote für eine Rückkehr nach Europa thematisiert. "Ich kann noch nicht sagen, was ich tun werde, ob ich bleiben oder gehen werde - das hängt von vielen Faktoren ab. Im Dezember werde ich 38 Jahre alt. Ich sehe mich noch zwei weitere Jahre als Fußballspieler", sagte er. Gleichzeitig betonte der 38-Jährige aber, dass ein Verbleib das "Beste" für ihn wäre. "Aber nicht nur für ein oder zwei weitere Jahre. Das möchte ich nicht."