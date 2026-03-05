Nach Festnahme in Griechenland: Harry Maguire hat angeblich riesige Bestechungssumme ausgeschlagen

Der Insider erklärte gegenüber der Zeitung: "Sie haben angeboten, die Angelegenheit fallen zu lassen, wenn er 50.000 Pfund zahlt. Er würde eher eine Verurteilung in Kauf nehmen, als eine Bestechung zu zahlen. Es wird weder eine Entschuldigung noch eine Zahlung geben, und Harry wird seinen Namen reinwaschen. Er wird nicht aufhören zu kämpfen, bis das geschehen ist – notfalls bis vor den Obersten Gerichtshof."

Weiter heißt es: "Letztlich ging es immer nur darum, Geld zu zahlen. Er hat keinen einzigen Penny gezahlt und wird das auch niemals tun. Er ist seinen Prinzipien und Werten treu geblieben und wird nicht nachgeben. Seit sechs Jahren wird uns immer wieder gesagt, die Angelegenheit ließe sich klären, wenn er 50.000 Pfund zahlt. Dass der Fall so weit gekommen ist, liegt daran, dass Harry sich weigert, das zu tun. In seiner kommenden Dokumentation wird alles offengelegt."

Mit Blick auf die Aussagen der griechischen Behörden fügte die Quelle hinzu: "Die übersetzten Polizeiprotokolle hatten das Niveau eines Grundschülers. Es war reine Spekulation, herauszufinden, was ihrer Meinung nach passiert sein soll."