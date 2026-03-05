Während Harry Maguire nach seiner Festnahme auf der griechischen Insel Mykonos weiterhin versucht, seinen Namen reinzuwaschen, berichtet The Sun, dass ihm angeboten worden sei, den Fall durch die Zahlung einer hohen Summe beizulegen. Laut einer Quelle hätten "die Anwälte der verdeckten Ermittler, die an der nächtlichen Auseinandersetzung beteiligt waren", wiederholt einen außergerichtlichen Vergleich vorgeschlagen.
Nach Festnahme in Griechenland: Harry Maguire hat angeblich riesige Bestechungssumme ausgeschlagen
- Getty
Der Insider erklärte gegenüber der Zeitung: "Sie haben angeboten, die Angelegenheit fallen zu lassen, wenn er 50.000 Pfund zahlt. Er würde eher eine Verurteilung in Kauf nehmen, als eine Bestechung zu zahlen. Es wird weder eine Entschuldigung noch eine Zahlung geben, und Harry wird seinen Namen reinwaschen. Er wird nicht aufhören zu kämpfen, bis das geschehen ist – notfalls bis vor den Obersten Gerichtshof."
Weiter heißt es: "Letztlich ging es immer nur darum, Geld zu zahlen. Er hat keinen einzigen Penny gezahlt und wird das auch niemals tun. Er ist seinen Prinzipien und Werten treu geblieben und wird nicht nachgeben. Seit sechs Jahren wird uns immer wieder gesagt, die Angelegenheit ließe sich klären, wenn er 50.000 Pfund zahlt. Dass der Fall so weit gekommen ist, liegt daran, dass Harry sich weigert, das zu tun. In seiner kommenden Dokumentation wird alles offengelegt."
Mit Blick auf die Aussagen der griechischen Behörden fügte die Quelle hinzu: "Die übersetzten Polizeiprotokolle hatten das Niveau eines Grundschülers. Es war reine Spekulation, herauszufinden, was ihrer Meinung nach passiert sein soll."
Harry Maguires Wiederaufnahmeverfahren wurde viermal verschoben
Maguire war im August 2020 auf der Ferieninsel Mykonos nach einer nächtlichen Auseinandersetzung von der Polizei festgenommen worden. Ein Gericht verurteilte ihn zunächst zu 21 Monaten Gefängnis auf Bewährung, doch das Urteil wurde später nach griechischem Recht in der Berufungsinstanz auf 15 Monate reduziert.
Die angesetzte Neuverhandlung verzögerte sich mehrfach und wurde insgesamt viermal vertagt: zunächst im Mai 2023, weil der Anwalt des damals 33-Jährigen verhindert war, anschließend im Februar 2024 wegen eines landesweiten Anwaltsstreiks in Griechenland sowie erneut im März und Oktober 2025.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich Maguire mit acht Begleitpersonen im Urlaub, darunter seine Schwester, sein Bruder und seine Ehefrau. In der jüngsten Entscheidung kamen die Richter zu unterschiedlichen Einschätzungen: Während ein Richter ihn freisprach, sahen zwei andere seine Schuld als erwiesen an. Es wird daher erwartet, dass Maguire den Fall vor den griechischen Obersten Gerichtshof bringen wird. Das jüngste Urteil bezeichnete er selbst als "Chaos".
- AFP
Harry Maguire spricht über den Vorfall
Maguire verbrachte nach dem Vorfall zwei Nächte in Polizeigewahrsam. Seine Anwälte behaupten, dass zwei Männer seiner Schwester Daisy eine unbekannte Substanz injiziert hätten, die sie ohnmächtig werden ließ.
Maguire erzählte der BBC im Jahr 2020: "Zwei Männer näherten sich meiner kleinen Schwester. Sie fragten sie, woher sie komme, und sie antwortete. Meine Verlobte Fern sah, wie die Augen meiner kleinen Schwester nach hinten rollten. Sie verlor das Bewusstsein. Sie war mal bei Bewusstsein, mal nicht."
Seine Verteidiger gaben später an, dass Maguire und seine Familie und Freunde einen Transport zu einem nahe gelegenen Krankenhaus für Daisy bestellten, stattdessen aber zu einer Polizeistation gefahren und dort angeblich von Zivilbeamten angegriffen wurden.
Harry Maguire: "Mein erster Gedanke war, dass wir entführt wurden"
Maguire sagte zu dieser Geschichte: "Mein erster Gedanke war, dass wir entführt wurden. Wir gingen auf die Knie. Wir hielten unsere Hände hoch. Sie fingen einfach an, uns zu schlagen. Sie schlugen mir auf die Beine und sagten, meine Karriere sei vorbei. Kein Fußball mehr: 'Du wirst nie wieder spielen.' In diesem Moment dachte ich, dass es keine Chance mehr gibt. Das sind Polizisten, oder ich weiß nicht, wer sie sind. Also habe ich versucht, wegzulaufen. Ich war die ganze Zeit in Panik, hatte Angst und fürchtete um mein Leben."
Maguire hat die Anschuldigungen, er habe einen Polizisten, der ihm Handschellen anlegen wollte, umgestoßen und ihm dabei Verletzungen an Beinen und Rücken zugefügt, sowie die Anschuldigungen, er habe versucht, die Beamten zu bestechen, als "lächerlich" bezeichnet.
Zum Vorfall fügte er hinzu: "Es war schrecklich. Das möchte ich nie wieder erleben. Ich war zum ersten Mal in einem Gefängnis und wünsche das niemandem. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich bei irgendjemandem entschuldigen muss. Eine Entschuldigung ist angebracht, wenn man etwas falsch gemacht hat.
Harry Maguire: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 18
- Tore: 2
- Vorlagen: 1
