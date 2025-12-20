Nach fast 21 Jahren: Thiago Silva kehrt nach Europa zurück und schließt sich Ex-Klub an

2024 war Thiago Silva nach Brasilien zu Fluminense gewechselt, sein Vertrag in Brasilien wäre noch bis zum 30.6.2026 gelaufen. Bei Fluminense hatte Silva sich in guter Verfassung präsentiert. Beispielsweise war er vergangenen Sommer Stammkraft bei der Klub-WM, bei der es Fluminense bis ins Halbfinale schaffte und dort dem späteren Sieger Chelsea 0:2 unterlag.

Allerdings hatte Silva bereits vor Wochen angekündigt, gerne nach Europa zurückkehren zu wollen.

Als Grund hatte er private Gründe angegeben. Seine Familie lebt weiterhin in London, seine Kinder stehen bei den Jugendteams des FC Chelsea unter Vertrag. Zuletzt war Chelsea sogar geraten worden, Silva zurückzuholen.