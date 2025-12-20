Thiago Silva hat am Samtag einen Vertrag beim portugiesischen Tabellenführer FC Porto unterschrieben. Der Innenverteidiger, der bis zuletzt bei Fluminense in der brasilianischen Serie A spielte, unterzeichete einen Vertrag bis Saisonende.
Nach fast 21 Jahren: Thiago Silva kehrt nach Europa zurück und schließt sich Ex-Klub an
Thiago Silva, früher auch Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, spielte in Europa bereits unter anderem für AC Milan, Paris Saint-Germain und den FC Chelsea. Dort hatte Silva von 2020 bis 2024 155 Pflichtspiele bestritten und war eine Institution im Abwehrzentrum der Engländer gewesen. Zudem hatte Silva mit Chelsea unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel 2021 die Champions League gewonnen.
Thiago Silvas Vertrag bei Fluminense wäre noch sechs Monate gelaufen
2024 war Thiago Silva nach Brasilien zu Fluminense gewechselt, sein Vertrag in Brasilien wäre noch bis zum 30.6.2026 gelaufen. Bei Fluminense hatte Silva sich in guter Verfassung präsentiert. Beispielsweise war er vergangenen Sommer Stammkraft bei der Klub-WM, bei der es Fluminense bis ins Halbfinale schaffte und dort dem späteren Sieger Chelsea 0:2 unterlag.
Allerdings hatte Silva bereits vor Wochen angekündigt, gerne nach Europa zurückkehren zu wollen.
Als Grund hatte er private Gründe angegeben. Seine Familie lebt weiterhin in London, seine Kinder stehen bei den Jugendteams des FC Chelsea unter Vertrag. Zuletzt war Chelsea sogar geraten worden, Silva zurückzuholen.
Thiago Silva wurde erst im dritten Anlauf glücklich in Europa
Doch nun kehrt Thiago Silva zu einem anderen Ex-Verein zurück. Beim FC Porto, aktuell Tabellenführer in Portugal, hatte der damals 20-Jährige in der Rückrunde der Saison 2004/2005 sein erstes halbes Jahr in Europa verbracht. Obwohl er regelmäßig im Kader der Profis stand, bestritt er in jener erfolgreichen Saison - Porto gewann damals zum ersten und bislang letzten Mal mit Trainer Jose Mourinho die Champions League - kein Spiel bei den Profis. Im Sommer 2005 wechselte Silva zu Dynamo Moskau, von wo er bald wieder zu Fluminense verliehen und später ganz verkauft wurde.
Erst mit seinem Wechsel zur AC Milan im Jahr 2009 ging Silvas Stern in Europa richtig auf. Nun soll sich der Kreis schließen und Thiago Silva würde gerne seiner Pokalsammlung die portugiesische Meisterschaft hinzufügen.