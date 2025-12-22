Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Finn Fichtner

Nach erneutem Skandal: BVB-Bosse planen wohl Krisengipfel über Zukunft von Karim Adeyemi

Dem Angreifer droht angeblich nicht nur eine Geldstrafe, sondern vielleicht auch eine unsichere Zukunft.

Laut einem Bericht der Bild soll es in den kommenden Tagen zu einem "Adeyemi-Gipfel" beim BVB kommen. Dabei werden sich angeblich Sportdirektor Sebastian Kehl, Geschäftsführer Lars Ricken und Club-Chef Carsten Kramer zusammensetzen, um über das Strafmaß von Karim Adeyemi zu entscheiden.

Einerseits soll über die Höhe der Geldstrafe diskutiert werden, aber andererseits auch die generelle Zukunft des Nationalspielers soll auf der Agenda stehen.

  • Beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag war Adeyemi nach 60 Minuten von Trainer Niko Kovac ausgewechselt worden. Statt mit seinem Coach abzuklatschen und sich zu den weiteren Ersatzspielern auf die Bank zu setzen, wollte sich der Flügelspieler auf direktem Weg in die Kabine machen. Kehl schritt noch ein und hielt ihn von seinem Vorhaben ab.

    Ausraster von Adeyemi soll BVB-Verantwortliche irritiert haben

    "Ich habe ihm gesagt: Er geht nicht in die Kabine, er setzt sich dort hin. Und ehrlich gesagt war die Auswechslung total berechtigt. Karim hat kein gutes Spiel gemacht. Über die Szene wird zu reden sein und er wird dafür eine Strafe kriegen, weil wir das Thema in den letzten Tagen sehr intensiv mit der Mannschaft besprochen haben. Und die Reaktion will ich nicht sehen. Die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen. Das gehört sich nicht und das weiß auch Karim", sagte Kehl im Anschluss deutlich am Sky-Mikrofon.

    Der 45-Jährige kündigte noch vor dem Wochenende an: "Dass ein Spieler unzufrieden ist, kann er am Ende in der Kabine kundtun und kann am nächsten Tag im Training Gas geben. Aber wir wollen diese Reaktion nicht sehen und deswegen wird er dafür eine Geldstrafe kriegen." Wie die Bild zudem enthüllte, soll es bei den Verantwortlichen zu großen Irritationen geführt haben, dass der Wutausbruch von Adeyemi alles andere als spontan war. Nach seiner Auswechslung verließ er das Spielfeld auf der gegenüberliegenden Seite der Trainerbänke und hatte noch Zeit, unter dem Applaus der Fans sich abzureagieren.

    Vertragsentscheidung: Ricken erhöht Druck auf Adeyemi

    Auch deutlich später soll die Stimmung nicht besser geworden sein. Adeyemi verhielt sich in der Kabine angeblich ungewohnt ruhig und verließ als erster Spieler die BVB-Umkleide. Weltmeister Sami Khedira nannte das Verhalten bei DAZN "ein Stück weit respektlos" und sprach darüber hinaus von "ein, zwei, drei Fehlgriffen" Adeyemis.

    Der 23-Jährige hatte sich im Oktober nach seiner Auswechslung gegen den 1. FC Köln einen Flaschenwurf geleistet und stand auch abseits des Spielfelds in den Schlagzeilen. Wegen unerlaubtem Waffenbesitzes wurde ein Strafbefehl gegen ihn ausgesprochen. Dies hatte eine Geldstrafe von 450.000 Euro zur Folge.

    Neben einer weiteren Geldstrafe droht ihm nun eine unklare Zukunft. Adeyemis Vertrag läuft im Sommer 2027 aus - ebenso wie das Arbeitspapier von Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Im Interview mit dem kicker erhöhte Ricken jüngst noch einmal den Druck: "Wir wollen gerne so schnell wie möglich Klarheit schaffen." Gleichzeitig gilt aber: "Diesen Themen muss man aber die notwendige Zeit geben."

  • Karim Adeyemi: Statistiken beim BVB

    • Spiele: 129
    • Tore: 32
    • Vorlage: 22
