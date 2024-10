AS Monaco

Nizza - AS Monaco

Alle Mannschaften aus den Spitzenligen Europas gingen in 2024/25 schon mindestens einmal als Verlierer vom Platz - bis auf eine.

Nach der Niederlage der AS Monaco am Sonntag gegen OGC Nizza ist Manchester City die einzige Mannschaft aus den europäischen Top-5-Ligen, die in dieser Saison national und international noch ungeschlagen ist.