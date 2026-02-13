Ex-Bayern-Verteidiger Juan Bernat hat nach mehr als sechs Monaten ohne Verein ein neues Zuhause gefunden. Der Spanier schließt sich bis zum Saisonende dem Zweitligisten SD Eibar an, mitsamt Option auf eine weitere Spielzeit. Das teilte Eibar am Donnerstag mit. Zuletzt stand Bernat beim FC Getafe unter Vertrag, ehe er im Juli vereinslos wurde.
Nach acht Monaten ohne Verein: Ex-Star des FC Bayern München findet neuen Klub
- Getty Images
FC Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß attackiert Juan Bernat
Der 32-Jährige lief von 2014 bis 2018 für den FC Bayern auf und gewann in dieser Zeit vier deutsche Meisterschaften, dreimal den Supercup sowie zweimal den DFB-Pokal. Vielen Fans blieb er jedoch vor allem als von Ehrenpräsident Uli Hoeneß öffentlich an den Pranger gestellter Sündenbock in Erinnerung.
Auf einer denkwürdigen Pressekonferenz im Jahr 2018 machte Hoeneß Bernat für das beinahe gescheiterte Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla verantwortlich und meinte, Bernat habe "einen Scheißdreck gespielt". Zudem verteidigte er den Verkauf des Spaniers in der Vorsaison mit den harschen Worten: "Er war fast alleine dafür verantwortlich, dass wir beinahe ausgeschieden sind. Da wurde entschieden, dass er verkauft wird."
- AFP
Juan Bernat Teil der erfolgreichen PSG-Mannschaft
Unter Bayern-Anhängern entwickelte sich die Causa Bernat später zu einem Running Gag, ihn bei sportlichen Rückschlägen ironisch als Sündenbock zu benennen.
Nach seiner Zeit in München spielte Bernat fünf erfolgreiche Jahre für Paris Saint-Germain (unter anderem viermal französischer Meister), ehe Stationen bei Benfica Lissabon, dem FC Villarreal und zuletzt dem FC Getafe folgten.
Die Vereine von Juan Bernat:
- 2000 - 2011: Valencia
- 2014 - 2018: FC Bayern München
- 2018 - 2023: Paris Saint-Germain
- 2023 - 2024: Benfica (Leihe)
- 2024 - 2025: Villarreal (Leihe)
- seit 2026: Eibar