Nach acht Monaten ohne Verein: Ex-Star des FC Bayern München findet neuen Klub

Der 32-Jährige lief von 2014 bis 2018 für den FC Bayern auf und gewann in dieser Zeit vier deutsche Meisterschaften, dreimal den Supercup sowie zweimal den DFB-Pokal. Vielen Fans blieb er jedoch vor allem als von Ehrenpräsident Uli Hoeneß öffentlich an den Pranger gestellter Sündenbock in Erinnerung.

Auf einer denkwürdigen Pressekonferenz im Jahr 2018 machte Hoeneß Bernat für das beinahe gescheiterte Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla verantwortlich und meinte, Bernat habe "einen Scheißdreck gespielt". Zudem verteidigte er den Verkauf des Spaniers in der Vorsaison mit den harschen Worten: "Er war fast alleine dafür verantwortlich, dass wir beinahe ausgeschieden sind. Da wurde entschieden, dass er verkauft wird."