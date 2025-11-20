Nach Absage beim FC Bayern: Jerome Boateng strebt offenbar Hospitanz bei anderem europäischen Spitzenklub an

Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, hält sich der 37-Jährige derzeit am Trainingsgelände der Blaugrana auf. Demnach soll er sich unter anderem mit Barca-Trainer Hansi Flick getroffen haben, den Boateng noch aus gemeinsamen Zeiten in der deutschen Nationalmannschaft und beim FC Bayern München gut kennt. Boateng dürfe die Trainingsanlagen vorübergehend benutzen, um sich fitzuhalten, heißt es in dem Bericht.

Allerdings wird erwartet, dass er auch unter Flick als Trainer hospitieren wolle.

Im September hatte Boateng bereits erklärt, für sein Vorhaben die Zustimmung von Flick erhalten zu haben: "Mit Hansi habe ich schon gesprochen. Ich darf bei ihm beim FC Barcelona hospitieren, wann immer ich möchte. Ich freue mich sehr darauf:"

Boateng, der im September seine aktive Fußballkarriere beendet hat, scheiterte erst kürzlich mit dem Versuch, beim FC Bayern - für den er von 2011 bis 2021 auflief - eine Hospitanz unter seinem Ex-Mitspieler Vincent Kompany zu bekommen. Grund dafür waren massive Fan-Proteste: Bei den Partien gegen Borussia Dortmund (2:1) und Club Brügge (4:0) machten die Anhänger deutlich, dass sie das Vorhaben ablehnten, sodass es letztlich gestrichen wurde. Auf einem Banner in der Südkurve war unter anderem zu lesen: "Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen."