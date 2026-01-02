Cristiano Ronaldo hat im Jahr 2025 in keinem Spiel drei oder mehr Tore erzielt. Damit ging eine beeindruckende Serie des Portugiesen zu Ende, der seit 2010 in jedem Jahr in mindestens einem Duell mindestens drei Treffer markiert hatte.
Nach 15 Jahren: Unglaubliche Serie von Cristiano Ronaldo endet
- Getty Images
CR7 wartet seit mehr als anderthalb Jahren auf Dreierpack
15-mal in Folge war CR7 jedes Jahr ein Dreierpack gelungen, doch 2025 gelang es ihm auch im letzten Auftritt des Jahres nicht, diese Serie noch einmal zu verlängern: Kurz vor Silvester spielte er mit seinem Klub Al-Nassr 2:2 gegen Al-Ettifaq, wobei dem Portugiesen ein Treffer gelang.
Der letzte Dreierpack von CR7 ist bereits mehr als anderthalb Jahre her: Beim 6:0 gegen Al-Wehda war er in der Saudi Pro League im Mai 2024 dreimal erfolgreich.
- Getty
Cristiano Ronaldo hat die 1.000-Tore-Marke im Visier
Auch bei den Dreierpacks liefert sich Cristiano Ronaldo ein Duell mit seinem Dauerrivalen Lionel Messi: Während CR7 als Bester der noch aktiven Spieler bei 66 Dreierpacks steht, ist ihm Lionel Messi, der aktuell für Inter Miami in der Major League Soccer aufläuft und auch noch für Argentinien spielt, mit deren 61 auf den Fersen.
Cristiano Ronaldo hat bekannt, dass er während seiner Karriere unbedingt noch die Marke von 1.000 Toren erreichen will. Aktuell steht er nach seinem Treffer zum Jahresausklang bei 957 Treffern. In der Rückrunde für Al-Nassr in der Saudi Pro League sowie mit Portugals Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer hat er die Möglichkeit, diesen Wert weiter in die Höhe zu schrauben und seinem großen Ziel näherzukommen.
Im Sommer verlängerte Ronaldo seinen Vertrag bei Al-Nassr um zwei weitere Jahre bis 2027, sodass er auch danach noch Zeit und Gelegenheit hat, die 1.000-Tore-Barriere zu überspringen.
Die Vereine von Cristiano Ronaldo:
- 1995 - 1997: Nacional
- 1997 - 2003: Sporting
- 2003 - 2009: Manchester United
- 2009 - 2018: Real Madrid
- 2018 - 2021: Juventus Turin
- 2021 - 2022: Manchester United
- seit 2023: Al-Nassr
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.