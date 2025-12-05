"Mündliche Vereinbarung": Superstar darf FC Barcelona angeblich nach der WM 2026 verlassen

Es handele sich dabei um eine geheime Absprache, die im Rahmen von Raphinhas Vertragsverlängerung im Mai dieses Jahres getroffen worden sei. Damals hatte der 28-Jährige seine Zusage bis 2028 schriftlich bestätigt.

Dass der Flügelspieler offen für die Saudi-Offerten ist, hatte er offenherzig bekannt, als er eine entsprechende Offerte zuletzt ablehnte: "Dieses Angebot hätte alles in meinem Leben, dem Leben meiner Frau und dem Leben meiner Familie gelöst. Es war ein Betrag, der unser Leben komplett verändert hätte. Jeder, der sagt, dass er nicht dorthin gehen würde, lügt", sagte er im April bei TNT Sports.