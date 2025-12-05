Raphinha vom FC Barcelona hat mit seinem Klub angeblich eine "mündliche Vereinbarung", dass er die Katalanen nach der aktuellen Saison und der Weltmeisterschaft mit Brasilien in Richtung Saudi-Arabien verlassen darf. Das berichtet Catalunya Radio.
"Mündliche Vereinbarung": Superstar darf FC Barcelona angeblich nach der WM 2026 verlassen
- Getty Images Sport
Raphinha über Saudi-Angebote: "Jeder, der sagt, dass er nicht dorthin gehen würde, lügt
Es handele sich dabei um eine geheime Absprache, die im Rahmen von Raphinhas Vertragsverlängerung im Mai dieses Jahres getroffen worden sei. Damals hatte der 28-Jährige seine Zusage bis 2028 schriftlich bestätigt.
Dass der Flügelspieler offen für die Saudi-Offerten ist, hatte er offenherzig bekannt, als er eine entsprechende Offerte zuletzt ablehnte: "Dieses Angebot hätte alles in meinem Leben, dem Leben meiner Frau und dem Leben meiner Familie gelöst. Es war ein Betrag, der unser Leben komplett verändert hätte. Jeder, der sagt, dass er nicht dorthin gehen würde, lügt", sagte er im April bei TNT Sports.
- Getty Images
Raphinha blüht unter Hansi Flick auf
Raphinhas Vertragsverlängerung bei Barca vor rund einem halben Jahr sei nur mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erfolgt, da sich der Brasilianer auf Top-Niveau auf das Turnier vorbereiten wolle, um mit der Selecao auch um den Titel mitspielen zu können.
Bei der WM 2022 kam Raphinha in fünf Partien zum Einsatz, scheiterte mit seinem Team aber bereits im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Kroatien.
Beim FC Barcelona hat sich Raphinha unter Trainer Hansi Flick seit dem Sommer 2024 zum absoluten Leistungsträger auf dem linken Flügel entwickelt, nachdem es nach seinem Wechsel für 58 Millionen Euro von Leeds United im Sommer 2022 für ihn zunächst durchwachsen gelaufen war. In LaLiga und Champions League kam Raphinha auf insgesamt 52 Torbeteiligungen (31 Treffer, 21 Assists) in 50 Partien.
Die Leistungsdaten von Raphinha in der Saison 2025/26:
- Spiele: 11
- Spielminuten: 645
- Tore: 4
- Vorlagen: 3