"Momentan mein größter Wunsch": HSV-Star Luka Vuskovic dementiert Transfer-Spekulation über Sommerwechsel zum FC Bayern München

Aktuell ist der Defensivspieler von Tottenham Hotspur nach Hamburg ausgeliehen. Die Spurs planen wohl, dass der Shootingstar zur nächsten Saison für sie auflaufen wird. "Tottenham hat ebenfalls angefragt, da ich bis 2030 bei ihnen unter Vertrag stehen", erklärte Vuskovic in dem Gespräch. Sich selbst will er zunächst keinen Zeitdruck machen: "Nach meiner möglichen Teilnahme an der Weltmeisterschaft werden wir sehen, wie es weitergehen wird und wie wir vorgehen."

Vuskovic äußerte in dem Interview zudem erneut, dass auch der HSV noch immer eine Rolle in seiner Planung spielt: "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist."

Mario Vuskovic, der ältere Bruder von Luka, wurde 2021 an den HSV ausgeliehen, der ihn später fest verpflichtete. Seit 2022 fehlt der 24-Jährige allerdings aufgrund einer Dopingsperre. Der Bundesligaaufsteiger hatte jedoch immer wieder betont, auf den Kroaten setzen zu wollen, wenn er wieder spielen darf. Mitte November 2026 ist Mario wieder spielberechtigt.