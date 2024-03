Aufstellung von Deutschland gegen Frankreich: Mit welcher Startelf spielt der DFB heute?

Nach den beiden Enttäuschungen im November soll es gegen Frankreich wieder besser laufen. Wie sieht die Aufstellung des DFB heute aus?

Das erste Länderspiel im EM-Jahr steht an! Deutschland trifft heute (Samstag, 23. März) in Lyon auf Vize-Weltmeister Frankreich, um knapp drei Monate vor Turnierstart seine Form zu testen. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die beiden März-Länderspiele einige arrivierte Namen außen vor gelassen, zudem fehlt Leroy Sané wegen einer Rotsperre im Kader. Mit dabei sind hingegen unter anderem sechs Neulinge, die sich erstmals im DFB-Team beweisen dürfen.

Mit dem Aufgebot für die Partien gegen Frankreich und die Niederlande in drei Tagen hat Nagelsmann natürlich auch schon einen nicht unbedeutenden Fingerzeig dafür gegeben, welche 23 Akteure ein Ticket für die Heim-EM erhalten. Und wer gegen die Franzosen heute in der Startelf steht, darf sich sicherlich noch etwas größere Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft machen.

Aber wie sieht die Aufstellung von Deutschland heute aus? GOAL wagt die Prognose und präsentiert Euch natürlich auch die offizielle Startelf des DFB, sobald diese gegen 20 Uhr vorliegt.