Mit Tränen gegen FC Bayern ausgewechselt: PSG gibt Update zur Verletzung von Achraf Hakimi

Hakimi habe "eine schwere Verstauchung seines linken Knöchels erlitten, wodurch er für mehrere Wochen ausfallen wird", teilte der Pariser Topklub am Mittwoch mit.

Der 27-Jährige hatte sich am Dienstag im Spitzenspiel der Königsklasse gegen die Münchner verletzt, als er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in einen Zweikampf mit Diaz verwickelt war. Diaz, der die Bayern zuvor mit zwei Treffern in Führung gebracht hatte, versuchte, Hakimis Vorstoß in der Münchner Hälfte zu stoppen - und traf den Rechtsverteidiger dabei mit einer Beinschere. Hakimis Fuß knickte daraufhin unter dem Gewicht des Kolumbianers unglücklich um. Sichtlich gequält wälzte sich Hakimi vor Schmerzen auf dem Rasen, während Betreuer ihn beruhigten. Zwischenzeitlich flossen sogar Tränen, offenbar aus Angst vor einer ernsthaften Verletzung. Nach längerer Behandlung musste Hakimi schließlich von den Teamärzten gestützt vom Platz geführt werden.

Der umstrittene Schiedsrichter Maurizio Mariani schickte Diaz daraufhin mit Rot vom Platz. Eine Entscheidung, die Ex-Bundesliga-Referee Lutz Wagner bei Amazon Prime als "absolut gerechtfertigt" bewertete. Diaz' Einsteigen sei unnötig und übermotiviert gewesen. Er sei mit beiden Beinen abgesprungen, habe seine Bewegungen nicht mehr kontrollieren können und den Gegner zudem mit der offenen Sohle und hoher Intensität getroffen.

Ähnlich sah es auch BVB-Legende Mats Hummels: "Eine südamerikanische Doppelgrätsche von hinten, schon so oft gesehen. Da kann man nicht diskutieren."