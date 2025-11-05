Einen Tag nach dem schweren Foul von Luis Diaz an Achraf Hakimi beim 2:1-Sieg des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain in der Champions League steht die Diagnose für den Marokkaner nun fest.
Mit Tränen gegen FC Bayern ausgewechselt: PSG gibt Update zur Verletzung von Achraf Hakimi
Hakimi habe "eine schwere Verstauchung seines linken Knöchels erlitten, wodurch er für mehrere Wochen ausfallen wird", teilte der Pariser Topklub am Mittwoch mit.
Der 27-Jährige hatte sich am Dienstag im Spitzenspiel der Königsklasse gegen die Münchner verletzt, als er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in einen Zweikampf mit Diaz verwickelt war. Diaz, der die Bayern zuvor mit zwei Treffern in Führung gebracht hatte, versuchte, Hakimis Vorstoß in der Münchner Hälfte zu stoppen - und traf den Rechtsverteidiger dabei mit einer Beinschere. Hakimis Fuß knickte daraufhin unter dem Gewicht des Kolumbianers unglücklich um. Sichtlich gequält wälzte sich Hakimi vor Schmerzen auf dem Rasen, während Betreuer ihn beruhigten. Zwischenzeitlich flossen sogar Tränen, offenbar aus Angst vor einer ernsthaften Verletzung. Nach längerer Behandlung musste Hakimi schließlich von den Teamärzten gestützt vom Platz geführt werden.
Der umstrittene Schiedsrichter Maurizio Mariani schickte Diaz daraufhin mit Rot vom Platz. Eine Entscheidung, die Ex-Bundesliga-Referee Lutz Wagner bei Amazon Prime als "absolut gerechtfertigt" bewertete. Diaz' Einsteigen sei unnötig und übermotiviert gewesen. Er sei mit beiden Beinen abgesprungen, habe seine Bewegungen nicht mehr kontrollieren können und den Gegner zudem mit der offenen Sohle und hoher Intensität getroffen.
Ähnlich sah es auch BVB-Legende Mats Hummels: "Eine südamerikanische Doppelgrätsche von hinten, schon so oft gesehen. Da kann man nicht diskutieren."
- AFP
Luis Diaz meldet sich nach Horrorfoul zu Wort
Bayern-Trainer Vincent Kompany stellte sich hingegen schützend vor seinen Spieler. "Er hat es nicht absichtlich gemacht", sagte der Belgier: "Das liegt an der Intensität des Spiels."
Auch Josip Stanisic nahm seinen Teamkollegen in Schutz. "Es ist einfach sehr unglücklich von beiden Seiten. Hakimi macht es - man kann sagen - clever, weil er den Fuß reinstellt, andererseits aber auch unclever, weil er jetzt wahrscheinlich monatelang ausfällt." Dennoch zeigt der Kroate auch Verständnis für die Entscheidung des Unparteiischen: "Wenn Hakimi vom Platz humpelt und nicht mehr gehen kann, kann man den Schiri dann schon verstehen, dass er da Rot zeigt."
Nach dem Spiel wandte sich Diaz öffentlich an Hakimi. In einem Instagram-Post erklärte der Offensivspieler: "Es war eine Nacht voller Emotionen. Fußball erinnert uns immer daran, dass in 90 Minuten alles passieren kann, das Beste und das Schlimmste. Ich war traurig, dass ich das Spiel nicht mit meinen Teamkollegen zu Ende spielen konnte, aber stolz auf ihre unglaubliche Leistung. Ich wünsche Hakimi eine schnelle Rückkehr auf den Platz."
Verletzungssorgen bei PSG: Neben Achraf Hakimi auch Ousmane Dembele außer Gefecht
Im selben Spiel zog sich mit Ousmane Dembele ein weiterer Star des amtierenden Champions-League-Siegers eine Verletzung zu. Der Ballon-d'Or-Gewinner musste bereits in der 25. Minute ausgewechselt werden. Der Hauptstadtklub teilte nun mit, dass sich der Franzose eine Wadenverletzung zugezogen habe und in den kommenden Wochen behandelt werde. Über die genaue Ausfallzeit wurden keine Angaben gemacht.
Nuno Mendes, der die gesamten 90 Minuten auf dem Platz stand, habe sich zudem "am linken Knie eine Verstauchung zugezogen". Desire Doue, der das Spiel gegen Bayern verpasst hatte, laboriere weiterhin an einer Muskelverletzung.
Mit der Niederlage gegen die Bayern ließ Paris in der laufenden Ligaphase das erste Mal Punkte liegen. Die Münchner hingegen holten ihren vierten Sieg im vierten Spiel und sind nun gemeinsam mit dem FC Arsenal Tabellenführer.
PSG im Verletzungspech: Die Liste im Überblick
- Achraf Hakimi - verstauchter Knöchel
- Ousmane Dembele - Wadenverletzung
- Desire Doue - Muskelverletzung
- Nuno Mendes - Verstauchung im linken Knie