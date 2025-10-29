Mit Real Madrid gewann er zweimal die Champions League: Multimillionär ist heute Fischer – und hat mächtig Ärger mit der Justiz

Fischernetz statt Fußballschuhe: Der langjährige portugiesische Nationalspieler Fabio Coentrao geht nach seinem Karriereende beruflich einen ungewöhnlichen Weg und fährt mittlerweile zur See.
"Das Leben auf dem Meer ist keine Schande, wie viele Leute denken. Es ist ein Job wie jeder andere. Und nicht nur das. Das Meer ist wunderschön und wir brauchen es, es muss Menschen geben, die hier arbeiten und der Beruf muss wie jeder andere respektiert werden", sagte Coentrao einst dem portugiesischen TV-Sender Empower Brand Channel.