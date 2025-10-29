Mit Real Madrid gewann er zweimal die Champions League: Multimillionär ist heute Fischer – und hat mächtig Ärger mit der Justiz

Der Digitalkanal bezeichnete den Ex-Fußballer dabei als "das Gesicht einer neuen Generation von Unternehmern, die an die Fischerei als eine zukunftsträchtige Tätigkeit in der maritimen Wirtschaft glauben".

Coentrao war einst auch eines der Gesichter einer äußerst talentierten portugiesischen Fußballergeneration. Er stammte aus der Jugend Benficas und stand von 2011 bis 2018 bei Real Madrid unter Vertrag. In dieser Zeit gewann er an der Seite seines Landsmanns Cristiano Ronaldo unter anderem je zweimal die spanische Meisterschaft und die Champions League.

2010 nahm Coentrao zudem mit der portugiesischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Südafrika teil. 2012 reiste er auch zur EM, absolvierte dort alle Spiele über die volle Distanz und wurde in die Mannschaft des Turniers berufen. Coentrao absolvierte insgesamt 52 Länderspiele.

Auf Vereinsebene lief es dagegen zunehmend nicht wirklich rund, bei Real war er hinter Platzhirsch Marcelo oft nur zweite Wahl. Nach zwischenzeitlichen Leihen zur AS Monaco und zu Sporting CP verabschiedete er sich 2018 endgültig von den Königlichen. Seine aktive Laufbahn beendete Coentrao nach zwei Engagements bei seinem Jugendklub Rio Ave 2021.