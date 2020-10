Ex-Real-Star Fabio Coentrao gibt Comeback bei Rio Ave

Überraschende Rückkehr auf den Platz: Fabio Coentrao, ehemaliger Spieler von Real Madrid, läuft ab sofort wieder für den FC Rio Ave auf.

Der ehemalige portugiesische Nationalspieler Fabio Coentrao gibt sein Comeback und heuert zum vierten Mal in seiner Laufbahn bei seinem Jugendklub FC Rio Ave an. Das teilte der Verein aus der Primeira Liga am Dienstag offiziell mit. Coentrao, der sein letztes Pflichtspiel im Mai 2019 absolviert hatte, unterzeichnete einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag.

Im Januar 2020 hatte der damals bereits vereinslose Abwehrspieler bestätigt, dass er seine Karriere beendet habe. Damals musste Coentrao im Rahmen des Prozesses um den Hooligan-Angriff auf die Mannschaft von CP in Alcochete im Frühjahr 2018 aussagen. Gefragt nach seinem Beruf, antwortete der heute 32-Jährige gemäß sapo.pt: "Ich bin ein Fußballspieler im Ruhestand."

Fabio Coentrao wechselte von zu

Auf dem Höhepunkt seines Schaffens galt er als einer der besten Linksverteidiger der Welt. 2011 überwies Real Madrid 30 Millionen Euro Ablöse für ihn an Benfica. Mit dem spanischen Rekordmeister gewann Coentrao unter anderem zweimal die und zweimal den Titel in .

Nachdem er bei Real nicht mehr an Konkurrent Marcelo vorbeigekommen war, folgten Ausleihgeschäfte zur und Sporting Lissabon. 2018 verließ er Madrid schließlich endgültig und heuerte ablösefrei bei Rio Ave an.

Dort lief sein Vertrag im Sommer 2019 aus, seitdem war der 52-fache Nationalspieler Portugals ohne Klub. Coentrao wurde seitdem mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht unter anderem mit dem FC Porto, , und dem .