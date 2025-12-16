Mit Real Madrid gewann er die Klub-WM! Inter Miami schnappt sich namhaften Nachfolger für Jordi Alba

Reguilon, der zuletzt vereinslos war, unterzeichnete in Miami einen bis 2027 datierten Vertrag, der per Option um ein weiteres Jahr ausgedehnt werden kann. Auf der linken Abwehrseite folgt er auf den 36 Jahre alten Alba, der bereits vor einigen Wochen angekündigt hatte, seine ruhmreiche Laufbahn nach der gerade abgelaufenen Saison zu beenden.

Reguilon sagte über sein Engagement bei Inter: "Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, ein erfolgreicher Verein, der die Dinge richtig macht, und das hat mich gereizt: Hierher zu kommen, um weiter zu gewinnen und mich zu behaupten. Mein Ziel ist es, weiter zu gewinnen, die Trophäen zu holen, die uns noch fehlen, und hier alles zu gewinnen."