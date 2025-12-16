MLS-Meister Inter Miami hat sich einen namhaften Nachfolger für Jordi Alba geschnappt: Wie die Herons offiziell mitteilten, wechselt der ehemalige spanische Nationalspieler Sergio Reguilon ablösefrei nach Florida.
Mit Real Madrid gewann er die Klub-WM! Inter Miami schnappt sich namhaften Nachfolger für Jordi Alba
Reguilon, der zuletzt vereinslos war, unterzeichnete in Miami einen bis 2027 datierten Vertrag, der per Option um ein weiteres Jahr ausgedehnt werden kann. Auf der linken Abwehrseite folgt er auf den 36 Jahre alten Alba, der bereits vor einigen Wochen angekündigt hatte, seine ruhmreiche Laufbahn nach der gerade abgelaufenen Saison zu beenden.
Reguilon sagte über sein Engagement bei Inter: "Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, ein erfolgreicher Verein, der die Dinge richtig macht, und das hat mich gereizt: Hierher zu kommen, um weiter zu gewinnen und mich zu behaupten. Mein Ziel ist es, weiter zu gewinnen, die Trophäen zu holen, die uns noch fehlen, und hier alles zu gewinnen."
- Getty Images Sport
Sergio Reguilon stammt aus der Jugend von Real Madrid
Reguilon, der 2020 für die spanische Nationalmannschaft debütierte und sechs A-Länderspiele absolviert hat, war bereits bei einigen namhaften Klubs unter Vertrag. Er spielte unter anderem für seinen Heimatklub Real Madrid, Lokalrivale Atletico, den englischen Rekordmeister Manchester United und Tottenham Hotspur. Bei den Spurs, die vor fünf Jahren 30 Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen hinblätterten, lief sein Vertrag im Sommer aus. Seitdem war Reguilon ohne Klub.
Neben Miami sollen auch spanische Klubs und der iranische Spitzenverein Persepolis um ihn geworben haben. Ein Wechsel zum frischgebackenen Meister der MLS habe aber frühzeitig für Reguilon Priorität genossen.
Zu den größten Erfolgen seiner Laufbahn zählen der Gewinn der Klubweltmeisterschaft 2019 mit Real Madrid und der Triumph in der Europa League als Spieler des FC Sevilla ein Jahr später.
Sergio Reguilons Leistungsdaten als Profi
- Spiele: 216
- Tore: 12
- Assists: 22
- Gelbe Karten: 44
- Platzverweise: 3
- Titel: 2