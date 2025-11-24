Wer Eberechi Ezes Geschichte kennt, wusste sofort, dass ihm dieser Sonntagnachmittag die Welt bedeuten muss. Drei Tore für den FC Arsenal bei einem 4:1-Sieg gegen Erzrivale Tottenham, zuhause im Emirates. Geht es noch besser?
Mit Michael Olise verstand er sich blind, jetzt zerlegt er die Spurs im Derby: Eberechi Ezes Weg vom Aussortierten zum 70-Millionen-Euro-Mann
"Dafür gibt es keine Worte. Man genießt einfach den Moment", sagte Eze nach der Partie bei Stan Sport Football. Seit 1978, also seit 47 Jahren, war keinem Spieler mehr ein Hattrick in einem Nordlondon-Derby gelungen. Als Unterschiedsspieler für genau diese Momente im Sommer von Crystal Palace geholt, beginnt der 27-Jährige also gerade, bei seinem Herzensverein Geschichte zu schreiben.
Schon der Wechsel zu den Gunners war für Eze die Erfüllung eines lang gehegten Traums, der einst auf ganz bittere Art und Weise geplatzt war. In der Jugend spielte der gebürtige Londoner nämlich schon für Arsenal, doch mit 13 war Schluss. Er wurde aussortiert und für ihn brach eine Welt zusammen: "Es war mein Traum, für sie zu spielen. Mit 13 dann ein Nein von ihnen zu bekommen, das war hart", blickte Eze bei risingballers zurück.
Eine ganze Woche lang habe er danach "in meinem Zimmer geweint", verriet er englandfootball.com. Bei Arsenal zu spielen, war für ihn auch idenditätsstiftend und es fiel entsprechend schwer, die entstandene Lücke nun irgendwie stopfen zu müssen. "Es hieß immer: 'Das ist Ebere, er spielt für Arsenal'. In dem Moment, als ich aussortiert wurde, ging also auch ein großer Teil meiner Identität verloren."
Es ist umso bemerkenswerter, dass es Eze ganz nach oben geschafft hat, da er als Nachwuchsspieler später auch noch bei Fulham, Reading oder Millwall irgendwann nicht mehr weiter kam. "Wenn ich Leuten heute davon erzähle, sagen sie oft: 'Du hättest niemals aussortiert werden dürfen'. Aber ich denke mir: 'Naja, vielleicht hatte ich es auch verdient'", blickte Eze jüngst bei Beast Mode on Podcast auf seinen steinigen Weg zurück.
"Klar, ich hatte Talent, aber da waren ja auch andere talentierte Jungs. Und machten die mehr als ich? Vielleicht. Ich hielt mich nie für das eine auserwählte Kind, das es schaffen sollte, aber eben irgendwie aussortiert wurde", kann er seine Geschichte heute sehr gut einordnen und hat einen gesunden Umgang damit gefunden: "Ich sah es als Teil des Fußballs und je älter ich werde, verstehe ich es immer ein bisschen besser. Ich will niemandem das Gegenteil beweisen, weil zur damaligen Zeit hatten sie Recht."
Eberechi Eze verstand sich blind mit Bayern-Star Michael Olise
Wie viel es Eze bedeutet haben muss, dass Arsenal fast 70 Millionen Euro auf den Tisch legte, damit er für die Gunners spielt, können Worte nicht beschreiben, wie er ziemlich sicher sagen würde. Bei QPR schaffte er es nach all den Rückschlägen in der Jugend doch noch zum Profi, bei Crystal Palace wurde er Premier-League-Star und sogar englischer Nationalspieler.
Beim am Mittwoch anstehenden Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern kommt es für Eze übrigens zu einem ganz besonderen Wiedersehen: Bei Palace verstand er sich blind mit FCB-Star Michael Olise, die Beiden wurden dicke Kumpels und zauberten die Abwehrreihen der Premier League ein ums andere Mal auseinander. "Diese zwei sind magisch, lächerlich gut. Sie tauchen beide immer wieder im Zehner-Raum auf und spielen Doppelpässe miteinander. Sie spielen auf die gleiche Art und schweben eher über den Platz als dass sie rennen müssten. Es wirkt so mühelos", sagte West-Ham-Stürmer Michail Antonio einst im Footballers Football Podcast über das Duo.
Vielleicht auch ein bisschen wegen der engen Verbindung zu Olise hatten sich im Sommer auch die Bayern angeblich mit einer möglichen Verpflichtung Ezes beschäftigt. Der Engländer soll nach der Absage von Florian Wirtz auf dem Radar des deutschen Meisters aufgetaucht sein, letztlich konkretisierte sich die Sache jedoch nicht. Rar an Optionen war Eze deshalb aber nicht, praktisch alle englischen Schwergewichte buhlten wohl um ihn. Dass Arsenal letztlich den Zuschlag bekam und unter anderem die Spurs ausstach, überrascht angesichts Ezes Story nicht.
Eine Message von Arsenal-Legende Thierry Henry, eines von Ezes großen Idolen, brachte den Neuzugang kurz nach seiner Ankunft beinahe aus dem Konzept. "Wir alle wissen, wie sehr du für Arsenal spielen wolltest. Das ist jetzt kein Traum mehr, keine Utopie. Es ist real geworden", sagte Henry und hieß ihn willkommen: "Also stelle jetzt sicher, dass du es richtig machst."
"Was machst du mit mir?", fragte der völlig perplexe Eze Ian Wright, eine weitere Arsenal-Ikone und Organisator der Henry-Botschaft. "Von ihm steht eine Statue da draußen", betonte er, wie viel ihm dieses kleine Video bedeutete. "Worte können es manchmal nur ruinieren. Es ist das Gefühl. Ich kann versuchen, zu erklären, was es mir bedeutet, aber es ist das Gefühl."
Eberechi Eze legt den ersten Mosaikstein seines eigenen Arsenal-Vermächtnisses
Trainer Mikel Arteta hatte Eze exakt für Momente wie jene am Sonntag gegen Tottenham geholt. Für seine gute Mischung aus Kreativität und Geradlinigkeit, die engmaschige Defensiven aufreißen und Spiele entscheiden kann. "Er ist ein großer Spieler, der magische Momente kreieren und damit einen Gegner aus der Balance bringen kann", lobte Arteta nach dem Derby-Triumph bei der BBC.
Bis dahin war für Eze bei Arsenal nicht alles immer so herausragend gelaufen. Arteta setzte zwar von Beginn an auf ihn und er machte seine Sache mindestens ordentlich. Doch die Geistesblitze, für die man so viel Geld für ihn bezahlt hat, blieben häufig aus. Sein traumhafter Pass auf Gabriel Martinelli vor dem wichtigen und späten 1:1-Ausgleichstreffer Ende September gegen Manchester City war so ein Eze-Moment. Oder das artistische Siegtor gegen Ex-Klub Palace gut einen Monat später.
Es gab aber eben auch schon einige Spiele, in denen Eze nicht den gewünschten Einfluss nehmen konnte. Gegen die Spurs hatte er nun in einer der wichtigsten Partien für Arsenal und vor allem die Anhänger so viel Einfluss, dass es die endgültige Initialzündung für eine traumhafte Konstellation gewesen sein könnte.
"Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es bestimmte Spiele gibt, die die Fans niemals vergessen werden, wenn du dabei der Spieler bist, der den Unterschied macht", schrieb der ehemalige Liverpool-Profi Danny Murphy in seiner Kolumne für die BBC und erinnerte sich daran, wie sich seine Wahrnehmung bei den Reds einst nach einem 1:0-Siegtor bei Erzrivale Manchester United im Dezember 2000 änderte: "Ich war nun der Spieler, der dieses eine Tor für uns und gegen sie erzielt hatte. Die Leute sahen mich fortan anders und hatten eine höhere Meinung von mir, weil ich ihnen in einem Spiel, das ihnen so viel bedeutet, diese Freude geben konnte."
Die gleiche intensive Freude gab Eze Arsenals Fans mit seinem Hattrick gegen den ungeliebten Nordlondoner Rivalen und legte damit so etwas wie das erste kleine Mosaiksteinchen seines Vermächtnisses bei den Gunners. Nach dem Gala-Auftritt sah sich der frühere englische Nationalspieler Jamie Carragher als Experte bei Sky Sports sogar dazu gezwungen, sich bei Eze zu entschuldigen. Er hatte Arsenal für dessen teure Verpflichtung im Sommer noch kritisiert und vermutet, Eze würde eher die Breite des Kaders verstärken als tatsächlich ein Unterschiedsspieler sein können.
"Ich habe die Bedeutung dieser Verpflichtung wirklich unterschätzt", gab Carragher zu. "Denn es scheint so, als könne er (Eze, d. Red.) für Arsenal einen echten Unterschied auf dem Weg zum Meistertitel machen."
Eberechi Eze: Seine bisherigen Zahlen beim FC Arsenal
Einsätze Premier League 10 Tore / Assists Premier League 4 / 2 Einsätze Champions League 4 Tore / Assists Champions League 0 / 1 Einsätze gesamt 16 (5 Tore, 3 Assists)