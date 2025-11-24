Mit Michael Olise verstand er sich blind, jetzt zerlegt er die Spurs im Derby: Eberechi Ezes Weg vom Aussortierten zum 70-Millionen-Euro-Mann

"Dafür gibt es keine Worte. Man genießt einfach den Moment", sagte Eze nach der Partie bei Stan Sport Football. Seit 1978, also seit 47 Jahren, war keinem Spieler mehr ein Hattrick in einem Nordlondon-Derby gelungen. Als Unterschiedsspieler für genau diese Momente im Sommer von Crystal Palace geholt, beginnt der 27-Jährige also gerade, bei seinem Herzensverein Geschichte zu schreiben.

Schon der Wechsel zu den Gunners war für Eze die Erfüllung eines lang gehegten Traums, der einst auf ganz bittere Art und Weise geplatzt war. In der Jugend spielte der gebürtige Londoner nämlich schon für Arsenal, doch mit 13 war Schluss. Er wurde aussortiert und für ihn brach eine Welt zusammen: "Es war mein Traum, für sie zu spielen. Mit 13 dann ein Nein von ihnen zu bekommen, das war hart", blickte Eze bei risingballers zurück.

Eine ganze Woche lang habe er danach "in meinem Zimmer geweint", verriet er englandfootball.com. Bei Arsenal zu spielen, war für ihn auch idenditätsstiftend und es fiel entsprechend schwer, die entstandene Lücke nun irgendwie stopfen zu müssen. "Es hieß immer: 'Das ist Ebere, er spielt für Arsenal'. In dem Moment, als ich aussortiert wurde, ging also auch ein großer Teil meiner Identität verloren."

Es ist umso bemerkenswerter, dass es Eze ganz nach oben geschafft hat, da er als Nachwuchsspieler später auch noch bei Fulham, Reading oder Millwall irgendwann nicht mehr weiter kam. "Wenn ich Leuten heute davon erzähle, sagen sie oft: 'Du hättest niemals aussortiert werden dürfen'. Aber ich denke mir: 'Naja, vielleicht hatte ich es auch verdient'", blickte Eze jüngst bei Beast Mode on Podcast auf seinen steinigen Weg zurück.

"Klar, ich hatte Talent, aber da waren ja auch andere talentierte Jungs. Und machten die mehr als ich? Vielleicht. Ich hielt mich nie für das eine auserwählte Kind, das es schaffen sollte, aber eben irgendwie aussortiert wurde", kann er seine Geschichte heute sehr gut einordnen und hat einen gesunden Umgang damit gefunden: "Ich sah es als Teil des Fußballs und je älter ich werde, verstehe ich es immer ein bisschen besser. Ich will niemandem das Gegenteil beweisen, weil zur damaligen Zeit hatten sie Recht."