Mit Michael Olise, João Palhinha und Hiroki Ito: Wie der FC Bayern 2024/25 spielen könnte

Der FC Bayern München will in der Bundesliga zurückschlagen - und stellt sich dafür neu auf. Langsam bekommt die Mannschaft ein Gesicht.

Eine titellose Saison kann der FC Bayern München nicht einfach hinnehmen. Weit bevor der letzte Pass gespielt wurde, war an der Säbener Straße klar: Der Kader soll umstrukturiert werden.

Das allerdings gestaltet sich nicht ganz so leicht. Zwar konnten mit Michael Olise, João Palhinha und Hiroki Ito schon drei große Neuzugänge präsentiert werden. Hinzu kommt formell die Verpflichtung von Bryan Zaragoza, dessen Transfer allerdings schon im Winter per Leihe vorgezogen wurde. Auch Nestory Irankunda ist ein Neuzugang. Der 18-Jährige darf sich in der Vorbereitung beweisen - wie groß seine Chancen auf einen Platz im Profikader sind, bleibt abzuwarten.

Gerüchte gibt es gleichzeitig nahezu ohne Ende: Die Bayern wollen offenbar weitershoppen. Um den jetzt schon fast 150 Millionen Euro an Ausgaben auch ein paar Einnahmen entgegenzustellen und den Kader nicht zu sehr aufzublähen, sollen aber auch noch Spieler verkauft werden.

Wie geht es jetzt weiter beim FC Bayern? Und lässt sich schon eine mögliche Startaufstellung unter Vincent Kompany erahnen? GOAL hat die Antworten.