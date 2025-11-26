Mit Marco Reus und einem aktuellen Star des FC Bayern: Max Eberl nennt seine vier besten Transfers

Ein ebenso gelungener Coup war die Verpflichtung von Trainer Kompany, der im selben Sommer wie Olise zu den Bayern stieß. "Wir erleben jeden Tag, wie Vincent Kompany arbeitet - und das aus nächster Nähe zu sehen ist noch beeindruckender, als von außen darauf zu schauen", schwärmte Eberl.

Angesprochen auf ein angebliches Interesse von Manchester City an Kompany, meinte Eberl: "Wenn ein Trainer beim FC Bayern erfolgreich ist, ist er natürlich auch für andere Klubs interessant, die finanziell sehr potent sind. Aber Vinny spürt, dass hier etwas entsteht, und er will dabei sein und gestalten. Dazu kommt: Wir stehen auch zusammen, wenn es einmal ein Tal geben sollte. Dazu passt er zu perfekt zum FC Bayern." Kompanys größte Stärke sei "die Klarheit, wie er Fußball spielen möchte, in Verbindung mit der Empathie, wie er mit Menschen umgeht".

Unter Kompany sicherten sich die Bayern in der vergangenen Saison die Meisterschale, nachdem sie im Vorjahr noch Bayer Leverkusen den Vortritt lassen mussten. Auch in der aktuellen Spielzeit zeigt das Team des Belgiers Rekordform: Mit dem besten Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte führen die Münchner die Tabelle nach elf Spielen souverän mit 31 Punkten an - nur beim 2:2 gegen Union Berlin mussten sie Zähler abgeben.

Auch in der Champions League sind die Bayern bislang makellos: Vier Spiele, vier Siege. Am Mittwoch wartet mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen FC Arsenal die nächste Bewährungsprobe.