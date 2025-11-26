In seiner jahrelangen Tätigkeit als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig und nun als Sportvorstand des FC Bayern München hat Max Eberl einige Volltreffer auf dem Transfermarkt gelandet. Auf zwei Bayern-Transfers der vergangenen Jahre ist er dabei besonders stolz.
Mit Marco Reus und einem aktuellen Star des FC Bayern: Max Eberl nennt seine vier besten Transfers
Auf die Frage, ob Bayern-Trainer Vincent Kompany der beste Transfer seiner Karriere gewesen sei, antwortete Eberl im Sport-Bild-Interview: "Das ist nach 20 Jahren schwer zu sagen. Er ist definitiv einer der besten, aber auch Lucien Favre oder Marco Reus in Gladbach waren für den Verein elementar wichtig". Von sich aus brachte Eberl anschließend aber Michael Olise ins Spiel, den die Münchner im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Crystal Palace verpflichtet hatten: "Und auch Michael Olise, den wir vergangenen Sommer verpflichtet haben, kann man wohl dazuzählen."
Olise brauchte nach seiner Ankunft in München nicht lange, um sich einzugewöhnen, und wurde in seiner ersten Saison nach 40 Scorerpunkten in 55 Partien von den Fans direkt zum Spieler der Saison 2024/25 gewählt. Auch in der laufenden Spielzeit knüpft der Franzose, dessen Vertrag in München 2029 ausläuft, nahtlos daran an und steht bereits bei beeindruckenden neun Treffern und zehn Vorlagen.
Max Eberl: "Vinny spürt, dass hier etwas entsteht"
Ein ebenso gelungener Coup war die Verpflichtung von Trainer Kompany, der im selben Sommer wie Olise zu den Bayern stieß. "Wir erleben jeden Tag, wie Vincent Kompany arbeitet - und das aus nächster Nähe zu sehen ist noch beeindruckender, als von außen darauf zu schauen", schwärmte Eberl.
Angesprochen auf ein angebliches Interesse von Manchester City an Kompany, meinte Eberl: "Wenn ein Trainer beim FC Bayern erfolgreich ist, ist er natürlich auch für andere Klubs interessant, die finanziell sehr potent sind. Aber Vinny spürt, dass hier etwas entsteht, und er will dabei sein und gestalten. Dazu kommt: Wir stehen auch zusammen, wenn es einmal ein Tal geben sollte. Dazu passt er zu perfekt zum FC Bayern." Kompanys größte Stärke sei "die Klarheit, wie er Fußball spielen möchte, in Verbindung mit der Empathie, wie er mit Menschen umgeht".
Unter Kompany sicherten sich die Bayern in der vergangenen Saison die Meisterschale, nachdem sie im Vorjahr noch Bayer Leverkusen den Vortritt lassen mussten. Auch in der aktuellen Spielzeit zeigt das Team des Belgiers Rekordform: Mit dem besten Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte führen die Münchner die Tabelle nach elf Spielen souverän mit 31 Punkten an - nur beim 2:2 gegen Union Berlin mussten sie Zähler abgeben.
Auch in der Champions League sind die Bayern bislang makellos: Vier Spiele, vier Siege. Am Mittwoch wartet mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen FC Arsenal die nächste Bewährungsprobe.
FC Bayern München: Die kommenden Spiele
- 26. November (21 Uhr): Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- 29. November (15.30 Uhr): FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- 3. Dezember (20.45 Uhr): Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- 6. Dezember (15.30 Uhr): VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)