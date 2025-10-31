Mit dieser Frage war er überhaupt nicht einverstanden! BVB-Torhüter Gregor Kobel geht "frechen" Reporter an

Tatsächlich war Kobel, gerade gegen Ende, nicht komplett beschäftigungslos. Augsburg war statistisch gesehen sogar etwas näher an einem Tor dran als der BVB. Der xG-Wert (expected Goals) von Borussia Dortmund lag lediglich bei 0,4, während die Fuggerstädter auf 0,7 kamen und sogar vier Torschüsse mehr (9) auf dem Konto hatten. Zu einer Parade wurde der 27-Jährige jedoch nur einmal gezwungen.

Es war das bereits siebte Mal in 14 Pflichtspielen, dass Kobel eine Weiße Weste behielt. In der Bundesliga blieb er nach neun Spieltagen allein sechsmal ohne Gegentor.