"Mit dem Kopf nicht 100-prozentig da": Bekommt Serhou Guirassy beim BVB von Niko Kovac einen Denkzettel verpasst?

"Wir werden ihm helfen", versprach Trainer Niko Kovac zuletzt und gab sich trotz der anhaltenden Flaute seines Stürmers zuversichtlich: "Er wird da wieder rauskommen, da machen wir uns keine großen Sorgen." Doch wie lange hält dieser Geduldsfaden noch?

Guirassy hat seit seinen vier Treffern an den ersten drei Spieltagen nur noch ein einziges Bundesliga-Tor nachgelegt, Ende Oktober war das. Auch beim 3:3 bei Eintracht Frankfurt zum Jahresauftakt blieb der 29-Jährige blass, verschuldete sogar einen Elfmeter. "Jeder Stürmer muss immer mal wieder durch so eine Durststrecke. Das gehört zum Fußball. Es ist ganz klar: Ich halte ihm weiterhin die Stange", sagte Kovac, der so langsam aber sicher vor einem Dilemma steht.

Einerseits will der 54-Jährige seiner einstigen Lebensversicherung weiter das Vertrauen schenken, andererseits aber auch gute Leistungen belohnen. Herausforderer Fabio Silva wäre die erste Option, um Guirassy am Dienstag gegen Werder Bremen eine Denkpause auf der Bank zu verschaffen. Ein Szenario, das Kovac nicht ausschloss. "Ich belohne gute Leistung grundsätzlich. Aber ich werde heute nichts verraten. Es zählt die Leistung, den Rest werden wir morgen Abend sehen. Serhou ist generell ein sehr ruhiger Vertreter. Er ist weiterhin unser bester Angreifer und gibt Gas im Training. Fabio hat einen guten Impact gebracht und hat seine Chance genutzt", sagte er.