Der deutsche Nationalspieler Robert Andrich von Bayer Leverkusen hat ein pikantes Geständnis zu seinem früheren Bild von Bayern Münchens Joshua Kimmich gemacht.
"Mir hat es gar nicht gefallen": Mitspieler beim DFB-Team verrät, warum er Bayern Münchens Joshua Kimmich hasste
- Getty Images
WAS WURDE GESAGT?
Mittlerweile verstehen sich Andrich und Kimmich bekanntlich bestens, sind auch außerhalb des Fußballs befreundet. Doch beim ersten Kennenlernen war das noch nicht abzusehen.
"Ich war bei der Nationalelf zunächst enger mit David Raum. Joshua kam dann dazu. Das hatte sich nach dem zweiten, dritten Lehrgang beim DFB mehr und mehr entwickelt. Was vielleicht ganz lustig in dem Zusammenhang ist - ich habe zu Joshua mal gesagt: 'Ich weiß nicht, warum - aber ich habe dich gehasst'", verriet Andrich im Interview mit der Sport Bild.
WIE GING ES WEITER?
Kimmichs Reaktion darauf sei schlichtweg gewesen: "Hass ist ein schwieriges Wort." Viele seiner Freunde "fragen mich auch heute noch, wie es sein kann, dass wir uns so gut verstehen", sagte Andrich zur unerwarteten Freundschaft mit dem Bayern-Star und gibt zu, Vorurteile gehabt zu haben: "Oft ist es so, dass man sich bereits ein Bild macht, bevor man die Person wirklich kennenlernt. Bei Josh war das so, da hatte ich Vorurteile - nicht gut", so der 31-jährige Mittelfeldspieler.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Andrich war im Oktober 2023 erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Mittlerweile hat er 19 Länderspiele absolviert, stand in allen davon gemeinsam mit Kimmich auf dem Platz.
Warum er Kimmich vor dem Kennenlernen beim DFB-Team nicht mochte? "Es hat mich an ihm gestört, dass er auf dem Platz schnell so negativ wirkt, wenn ihm etwas nicht passt", erklärte Andrich. "Das mag halt nicht jeder, mir hat es anfangs gar nicht gefallen. Vielleicht weil man immer irgendwie hofft, dass die Bayern straucheln. Das ist ja eigentlich ein Ausdruck von Respekt."
WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?
Am Samstag sehen sich Andrich und Kimmich wieder, wenn Leverkusen in München zu Gast ist. "Bayern ist das Nonplusultra. Sie marschieren, wie zuletzt vor drei Jahren, vorneweg. Man hat das Gefühl: So richtig ist noch keiner nah dran, um ihnen Paroli zu bieten", lobte der Mittelfeldmann die aktuelle Dominanz des FCB, der alle 13 Pflichtspiele der bisherigen Saison gewonnen hat. Dennoch betonte Andrich: "Ich glaube, dass wir auch jetzt den Bayern schon wehtun können." Seine klare Vorgabe daher: "Wir wollen gewinnen!"