"Mir hat es gar nicht gefallen": Mitspieler beim DFB-Team verrät, warum er Bayern Münchens Joshua Kimmich hasste

Mittlerweile verstehen sich Andrich und Kimmich bekanntlich bestens, sind auch außerhalb des Fußballs befreundet. Doch beim ersten Kennenlernen war das noch nicht abzusehen.

"Ich war bei der Nationalelf zunächst enger mit David Raum. Joshua kam dann dazu. Das hatte sich nach dem zweiten, dritten Lehrgang beim DFB mehr und mehr entwickelt. Was vielleicht ganz lustig in dem Zusammenhang ist - ich habe zu Joshua mal gesagt: 'Ich weiß nicht, warum - aber ich habe dich gehasst'", verriet Andrich im Interview mit der Sport Bild.