Mini-Transferfenster für die Klub WM: Darum dürfen Spieler dieses Jahr schon früher wechseln

Zur Klub WM 2025 gibt’s ein spezielles Transferfenster. Warum das nötig ist – und was dahintersteckt – erfahrt Ihr hier kompakt auf einen Blick.

Vom 15. Juni bis 13. Juli kämpfen 32 Teams aus aller Welt erstmals im neuen Format der Klub WM 2025 um den Titel. Doch weil das Turnier genau in die Übergangsphase vieler Verträge fällt, hat die FIFA eine eher ungewöhnliche Lösung eingeführt – mit Folgen für Spieler, Vereine und auch für die großen Ligen Europas.

Spielerverträge laufen in vielen Ligen traditionell am 30. Juni aus – also mitten im Turnier. Ohne Sonderregelung hätten zahlreiche Stars plötzlich keine Klarheit über ihre Einsatzberechtigung. Das neu eingeführte Transferfenster zwischen dem 1. und 10. Juni schafft genau da Abhilfe – und eröffnet gleichzeitig taktische Spielräume für die Klubs.

GOAL erklärt Euch, wie das neue Transferfenster funktioniert – und was es konkret für Euren Klub bei der Klub WM 2025 bedeutet.