Timo Werners Vertrag bei RB Leipzig ist am Mittwoch aufgelöst worden. Die Sachsen verkündeten am Donnerstag dann den Wechsel des Stürmers zum MLS-Klub San Jose Earthquakes, der sich bereits in den vergangenen Wochen angebahnt hatte.
Millionenschwere Abfindung von RB Leipzig nach Vertragsauflösung: Abschied von Timo Werner in die MLS besiegelt
Timo Werner: "Die letzten Monate waren herausfordernd"
Den obligatorischen Medizincheck soll Werner bereits Mitte Januar in Berlin erfolgreich absolviert haben. Das große Ziel, den 29-Jährigen von der Gehaltsliste zu bekommen, lassen sich die Sachsen zudem einiges an Geld kosten. Der frühere Nationalspieler kassiere dem Vernehmen nach eine Abfindung in Höhe von zwei Millionen Euro.
Dennoch soll Werner vorerst weiterhin in Leipzig weilen, um sich für seinen neuen Klub fitzuhalten. Außerdem erwartet seine Frau Ende Februar das erste gemeinsame Kind. Erst im Anschluss wolle der Torjäger übersiedeln.
"Timo Werner ist und bleibt unmittelbar mit der Erfolgsgeschichte von RB Leipzig verbunden", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Werner verabschiedete sich mit warmen Worten: "Dieser Klub, die Fans und die Menschen im Umfeld haben mich geprägt – als Spieler und als Mensch. Das werde ich nie vergessen. Die letzten Monate waren zwar für mich persönlich herausfordernd, aber ich habe auch viel daraus gelernt und für die Zukunft mitgenommen."
- Getty
Timo Werner kam nur 14 Minuten für RB Leipzig zum Einsatz
In San Jose wird Werner darüber hinaus den Status als Designated Player erhalten, weshalb sein künftiges Gehalt nicht von der Gehaltsobergrenze gedrosselt wird. Am 22. Februar steht zum Start der neuen Saison die erste Partie der Earthquakes an, wenn es gegen Sporting Kansas City geht.
Werner stand in der laufenden Spielzeit lediglich für 14 Minuten in drei Partien für Leipzig auf dem Platz. Zumeist schaffte er es gar nicht erst in den Kader von Trainer Ole Werner.
Schon in der vergangenen Spielzeit war Werner kaum noch zum Zug gekommen, als er per Leihe bei Tottenham Hotspur geparkt worden war. Anderthalb Jahre vor dem ebenso langen Leihgeschäft war er für eine Ablöse von 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zu RB zurückgekehrt. Die Blues überwiesen wiederum zwei Jahre davor noch 53 Millionen Euro an den Bundesliga-Topklub.
Timo Werner: Die Zahlen seiner Karriere
- RB Leipzig: 216 Spiele, 113 Tore, 47 Assists
- VfB Stuttgart: 103 Spiele, 14 Tore, 11 Assists
- FC Chelsea: 89 Spiele, 23 Tore, 21 Assists
- Tottenham Hotspur: 41 Spiele, 3 Tore, 7 Assists
- Deutschland: 57 Spiele, 24 Tore, 6 Assists