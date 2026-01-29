Millionenschwere Abfindung von RB Leipzig nach Vertragsauflösung: Abschied von Timo Werner in die MLS besiegelt

Den obligatorischen Medizincheck soll Werner bereits Mitte Januar in Berlin erfolgreich absolviert haben. Das große Ziel, den 29-Jährigen von der Gehaltsliste zu bekommen, lassen sich die Sachsen zudem einiges an Geld kosten. Der frühere Nationalspieler kassiere dem Vernehmen nach eine Abfindung in Höhe von zwei Millionen Euro.

Dennoch soll Werner vorerst weiterhin in Leipzig weilen, um sich für seinen neuen Klub fitzuhalten. Außerdem erwartet seine Frau Ende Februar das erste gemeinsame Kind. Erst im Anschluss wolle der Torjäger übersiedeln.

"Timo Werner ist und bleibt unmittelbar mit der Erfolgsgeschichte von RB Leipzig verbunden", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Werner verabschiedete sich mit warmen Worten: "Dieser Klub, die Fans und die Menschen im Umfeld haben mich geprägt – als Spieler und als Mensch. Das werde ich nie vergessen. Die letzten Monate waren zwar für mich persönlich herausfordernd, aber ich habe auch viel daraus gelernt und für die Zukunft mitgenommen."