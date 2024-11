Mike Tyson vs. Jake Paul auf Netflix: Reicht das normale Abo, um den Boxkampf live im TV und Livestream schauen zu können, oder gibt es zusätzliche Kosten?

Boxlegende Mike Tyson duelliert sich am Samstag mit Jake Paul. Hier gibt es die Informationen zur Übertragung des Kampfes in Deutschland.

Am Samstag treffen Mike Tyson (57) und Jake Paul (27) in ihrem mit Spannung erwarteten Boxkampf aufeinander. Das Spektakel steigt ab ca 5 Uhr deutscher Zeit im AT&T Stadium in Arlington, Texas.

Es ist der zweite Anlauf für den Fight des ehemaligen Box-Weltmeisters gegen den Social-Media-Star. Eigentlich sollte der Kampf bereits am 20. Juli über die Bühne gehen. Wegen eines Magengeschwürs bei Tyson musste er allerdings verschoben werden.