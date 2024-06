Der Flügelspieler von Crystal Palace soll beim Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag bekommen. Die Ablösesumme ist allerdings happig.

Der Transfer von Flügelspieler Michael Olise von Crystal Palace zum FC Bayern München ist laut mehreren Medienberichten so gut wie fix. Nachdem erst am Freitag das konkrete Interesse des Rekordmeisters an die Öffentlichkeit gedrungen war, sind sich die beiden Vereine nun angeblich einig.