"Meine Trainerkarriere einmal an seiner Seite zu starten, wäre ein Traum": Ilkay Gündogan schwärmt von Pep Guardiola

"Nach Ablauf meines Vertrags bei Manchester City werde ich aufhören. Da bin ich mir sicher", sagte Guardiola damals und schloss auch ein Karriereende als Trainer nicht aus: "Ich weiß nicht, ob ich meine Karriere beenden werde, aber ich werde mir eine Auszeit gönnen."

Darüber hinaus halten sich Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied nach der laufenden Saison. Die Verantwortlichen von ManCity kümmern sich dem Vernehmen nach indes schon um einen potenziellen Nachfolger. Insbesondere Enzo Maresca wird immer wieder gehandelt, der seit seinem Aus beim FC Chelsea im Januar vereinslos ist und einst auch Assistent von Guardiola in Manchester war.

Ex-Trainer Stuart Pearce bringt derweil eine andere Rolle für Guardiola bei City ins Spiel. "Es wird eine große Aufgabe, ihn zu ersetzen. (...) Ich würde versuchen, so lange wie menschenmöglich an Pep festzuhalten. Es wurde in den letzten Jahren darüber gesprochen, dass er aufhört. Persönlich, wenn ich City wäre, würde ich ihn einfach behalten - vielleicht sogar als Sportdirektor."