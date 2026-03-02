"Meine Trainerkarriere einmal an seiner Seite zu starten, wäre ein Traum": Ilkay Gündogan schwärmt von Pep Guardiola

Ilkay Gündogan würde gerne eine Laufbahn als Trainer einschlagen, am liebsten an der Seite von Pep Guardiola. Das verriet er im Interview mit der FAZ.
"Pep Guardiola ist in dieser Hinsicht für mich das Maß aller Dinge"
"Ich blicke mit größtem Respekt auf jeden Trainer, der eine klare Vision hat und diese vermitteln kann", sagte Gündogan auf die Frage nach seinem Lieblingstrainer und betonte: "Pep Guardiola ist in dieser Hinsicht für mich das Maß aller Dinge. Meine Trainerkarriere einmal an seiner Seite zu starten, wäre ein Traum."
Gleichzeitig räumte Gündogan ein: "Aber wer weiß, ob Pep bis dorthin noch als Trainer aktiv ist." Die Zukunft des früheren Trainers des FC Bayern München und FC Barcelona ist offen. Guardiola verkündete bereits im Mai des vergangenen Jahres, seinen 2027 auslaufenden Vertrag in Manchester nicht nochmal verlängern zu wollen.
Zukunft von Pep Guardiola aktuell unklar
"Nach Ablauf meines Vertrags bei Manchester City werde ich aufhören. Da bin ich mir sicher", sagte Guardiola damals und schloss auch ein Karriereende als Trainer nicht aus: "Ich weiß nicht, ob ich meine Karriere beenden werde, aber ich werde mir eine Auszeit gönnen."
Darüber hinaus halten sich Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied nach der laufenden Saison. Die Verantwortlichen von ManCity kümmern sich dem Vernehmen nach indes schon um einen potenziellen Nachfolger. Insbesondere Enzo Maresca wird immer wieder gehandelt, der seit seinem Aus beim FC Chelsea im Januar vereinslos ist und einst auch Assistent von Guardiola in Manchester war.
Ex-Trainer Stuart Pearce bringt derweil eine andere Rolle für Guardiola bei City ins Spiel. "Es wird eine große Aufgabe, ihn zu ersetzen. (...) Ich würde versuchen, so lange wie menschenmöglich an Pep festzuhalten. Es wurde in den letzten Jahren darüber gesprochen, dass er aufhört. Persönlich, wenn ich City wäre, würde ich ihn einfach behalten - vielleicht sogar als Sportdirektor."
Gündogan hat noch bis 2027 Vertrag bei Gala
Und Gündogan? Dessen Arbeitspapier bei Galatasaray Istanbul ist ebenfalls noch bis 2027 datiert. Gut möglich, dass der 82-fache Nationalspieler seine aktive Laufbahn dann beendet und unter die Trainer geht.
Der wichtigste Trainer in seiner Karriere war übrigens weder Pep noch Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund, sondern Michael Oenning. "Er hat mich von Bochum nach Nürnberg geholt und den Weg zum Profi geebnet. Andere haben mich dann vom nationalen aufs internationale Topniveau begleitet, aber der wichtigste Schritt war der zum Profi", erklärte Gündogan.
Die Karrierestationen von Ilkay Gündogan
- 2009 bis 2011: 1. FC Nürnberg
- 2011 bis 2016: BVB
- 2016 bis 2023: Manchester City
- 2023 bis 2024: FC Barcelona
- 2024 bis 2025: Manchester City
- 2025 bis heute: Galatasaray Istanbul