Mehr Macht für Christoph Freund beim FC Bayern München? Max Eberl wird wohl eine Verantwortung entzogen

Bevor sich Freund federführend um die Talente-Förderung des deutschen Rekordmeisters kümmern kann, müsse zunächst aber eine Personalie geklärt werden. Dem Bericht zufolge soll der ehemalige FCB-Profi Michael Wiesinger, der sich derzeit um die Nachwuchsarbeit beim 1. FC Nürnberg kümmert, als neuer Sportlicher Leiter installiert werden.

Den Posten hat aktuell noch Markus Weinzierl inne. Allerdings läuft der Vertrag des früheren Bundesliga-Trainers (FC Augsburg, VfB Stuttgart, Schalke 04) am Saisonende aus. Womöglich bekommt der 51-Jährige in Zukunft eine andere Funktion. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Sobald die finalen Details geklärt sind, soll Wiesinger dann gemeinsam mit Freund und Campus-Chef Jochen Sauer das Nachwuchsleistungszentrum der Bayern leiten. Interessant: Das Trio war bereits vor rund anderthalb Jahren in aller Munde in München, ehe Eberl am 1. September 2024 Weinzierl installiert hatte.