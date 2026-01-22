Beim FC Bayern München bahnt sich offenbar ein Machtwechsel an, von dem Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund betroffen sind. Nach Informationen des kicker soll Eberl die Verantwortung für den Campus in Bälde entzogen und an Freund übertragen werden. Der Österreicher wird im Zuge dessen von der Vereinsspitze gestärkt.
Mehr Macht für Christoph Freund beim FC Bayern München? Max Eberl wird wohl eine Verantwortung entzogen
FC Bayern strukturiert offenbar den Campus um
Bevor sich Freund federführend um die Talente-Förderung des deutschen Rekordmeisters kümmern kann, müsse zunächst aber eine Personalie geklärt werden. Dem Bericht zufolge soll der ehemalige FCB-Profi Michael Wiesinger, der sich derzeit um die Nachwuchsarbeit beim 1. FC Nürnberg kümmert, als neuer Sportlicher Leiter installiert werden.
Den Posten hat aktuell noch Markus Weinzierl inne. Allerdings läuft der Vertrag des früheren Bundesliga-Trainers (FC Augsburg, VfB Stuttgart, Schalke 04) am Saisonende aus. Womöglich bekommt der 51-Jährige in Zukunft eine andere Funktion. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.
Sobald die finalen Details geklärt sind, soll Wiesinger dann gemeinsam mit Freund und Campus-Chef Jochen Sauer das Nachwuchsleistungszentrum der Bayern leiten. Interessant: Das Trio war bereits vor rund anderthalb Jahren in aller Munde in München, ehe Eberl am 1. September 2024 Weinzierl installiert hatte.
- Getty Images Sport
Spannungen in der Scouting-Abteilung beim FC Bayern?
Zudem könnte sich die neue Führungsposition von Freund am Campus in gewisser Hinsicht auch auf das Scouting auswirken, das von Nils Schmadtke geleitet wird. Der 36-Jährige krempelte laut kicker mit einem "radikalen Austausch" zuletzt die gesamte Abteilung um. Dies habe zu Ungereimtheiten zwischen Schmadtke, der ebenfalls unter Eberl zu seinem Posten gekommen ist, und Freund geführt. Im Sommer läuft sein Vertrag aus.
Außerdem berichtet der kicker, dass sich auch im Trainerbereich am Campus etwas verändern wird. Es soll ein neuer U19-Trainer eingestellt werden. Auch eine neue Zusammensetzung des Trainerteams der U23 könnte erfolgen. Holger Seitz, der sich als Coach um die zweite Mannschaft kümmert, werde weiterhin geschätzt.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 24. Januar 15.30 Uhr: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 28. Januar 21 Uhr: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 31. Januar 18.30 Uhr: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar 17.30 Uhr: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar 20.45 Uhr: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)