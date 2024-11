Mehr als 400 Millionen Euro pro Saison? Das Wettbieten zwischen DAZN und Sky könnte der Bundesliga einen Geldregen bescheren

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) startet die Vergabe der deutschsprachigen Medienrechte neu. Die Hoffnungen wie die Unwägbarkeiten sind groß.

Die Liga kämpft um die Kohle, Sky gegen DAZN und die ARD um die Sportschau - vor der Neuauflage des Milliardenpokers ist gewaltig Druck auf dem Kessel. Klubs wie Interessenten blicken gebannt nach Frankfurt/Main. In ihrer geheimen Kommandozentrale startet die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag noch einmal die Auktion der deutschsprachigen Medienrechte an der Bundesliga und der 2. Liga.

Und schon bevor es losgeht, machte der Branchenführer seine Erwartungshaltung deutlich. "Bei den TV-Einnahmen hat uns die Premier League schlichtweg abgehängt", sagte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen von Bayern München: "Deswegen ist die jetzt anstehende Auktion der nationalen TV-Rechte in der Bundesliga für uns von großer Bedeutung."