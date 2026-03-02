Wie Sky Sport berichtet, möchte der FC Liverpool Jarrell Quansah zurückholen, was jedoch mit erheblichen Kosten verbunden wäre.
Mega-Transfer bahnt sich an! FC Liverpool will offenbar Bundesliga-Star zurückholen
Leverkusen hatte erst im vergangenen Sommer 35 Millionen Euro für den Engländer bezahlt. Dem Bericht zufolge sicherten sich die Reds dabei jedoch eine Rückkaufklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Um diese Option zu ziehen, habe Liverpool noch bis Mai Zeit.
Der amtierende englische Meister ist in der Innenverteidigung mit Virgil van Dijk und Ibrahima Konate zwar bestens aufgestellt, zeigt scheinbar dennoch den Wunsch, sich auf dieser Position zu verstärken. Während Kapitän van Dijk noch bis 2027 an Liverpool gebunden ist, läuft Konates Vertrag in diesem Sommer aus. In der Vergangenheit wurde er vor allem häufig mit Real Madrid in Verbindung gebracht.
- AFP
Quansah wurde mit Liverpool Meister
Während der Vizemeister aus Leverkusen eine eher durchwachsene Saison spielt und aktuell nur auf dem sechsten Tabellenplatz der Bundesliga liegt, überzeugt Quansah individuell. Im Team von Trainer Kasper Hjulmand ist er unangefochtener Stammspieler und zeigt trotz seiner defensiven Position auch Torgefahr: In 32 Pflichtspielen erzielte er bereits vier Treffer. Sein Vertrag in Leverkusen läuft bis 2030.
Vor seinem Wechsel zur Werkself hatte Quansah nahezu seine gesamte Karriere beim FC Liverpool verbracht. 2008 begann er dort in der Jugend, 2023 wurde er für eine halbe Saison an den englischen Viertligisten Bristol Rovers ausgeliehen. Im selben Jahr stieg er nach Leihende zu den LFC-Profis auf. In der Saison 2024/25 bestritt er 13 Premier-League-Spiele, als Liverpool unter Trainer Arne Slot den Titel gewann. Dabei stand er viermal in der Startelf.
Jarell Quansah: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 32
- Tore: 4
- Vorlagen: 0