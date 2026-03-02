Mega-Transfer bahnt sich an! FC Liverpool will offenbar Bundesliga-Star zurückholen

Leverkusen hatte erst im vergangenen Sommer 35 Millionen Euro für den Engländer bezahlt. Dem Bericht zufolge sicherten sich die Reds dabei jedoch eine Rückkaufklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Um diese Option zu ziehen, habe Liverpool noch bis Mai Zeit.

Der amtierende englische Meister ist in der Innenverteidigung mit Virgil van Dijk und Ibrahima Konate zwar bestens aufgestellt, zeigt scheinbar dennoch den Wunsch, sich auf dieser Position zu verstärken. Während Kapitän van Dijk noch bis 2027 an Liverpool gebunden ist, läuft Konates Vertrag in diesem Sommer aus. In der Vergangenheit wurde er vor allem häufig mit Real Madrid in Verbindung gebracht.