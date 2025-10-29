Mega-Rabatt! Verteidiger des FC Bayern München im Sommer offenbar zu reduziertem Preis verfügbar

Kim wird seit geraumer Zeit als Verkaufskandidat beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Vor allem die italienischen Spitzenvereine Inter Mailand, AC Milan und Juventus Turin sollen bereits im vergangenen Sommer ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben.

Wie Transferexperte Matteo Moretto und die Gazzetta dello Sport zuletzt berichteten, gelte Kim bei den Bianconeri nach Bre­mers erneutem, längerem Ausfall als möglicher Wintertransfer. Einen Wechsel könnte jedoch Kims hohes Gehalt, das bei acht bis neun Millionen Euro pro Jahr liegen soll, erschweren.

Zudem ist der 28-Jährige kein Europäer, die Alte Dame hat Stand jetzt aber nur noch einen Kaderplatz für einen Nicht-EU-Bürger frei - und den wolle man laut Gazzetta lieber mit Nahuel Molina von Atletico Madrid besetzen. Der argentinische Rechtsverteidiger soll noch im Sommer eine Leihe zu Juve abgelehnt haben, spielt unter Trainer Diego Simeone aber kaum eine Rolle (174 Einsatzminuten), was seine Aussicht auf eine Nominierung für den WM-Kader der Albiceleste empfindlich schmälern dürfte. Neben Kim soll Juve besonders Milan Skriniar von Fenerbahce auf der Liste haben.