Max Eberl hatte ihn schon einmal verpflichtet: Star-Verteidiger wünscht sich offenbar unbedingt Wechsel zum FC Bayern München

Laut Transferexperte Sacha Tavolieri sieht der Innenverteidiger seinen nächsten Karriereschritt beim deutschen Rekordmeister. Sein Umfeld habe zudem bereits signalisiert, dass ein Angebot der Bayern willkommen wäre.

Allerdings würden die Münchner erst dann über einen konkreten Vorstoß nachdenken, sollte Dayot Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern. Über ein Interesse der Bayern an Lukeba war bereits im Juli berichtet worden. Auch dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur wird Interesse nachgesagt.

Mit Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Marc Guehi (Crystal Palace) und Ibrahima Konate (FC Liverpool) stehen bereits einige prominente Innenverteidiger auf der potenziellen Transferliste des FC Bayern.