Castello Lukeba von RB Leipzig hat offenbar einen Wunsch: zum FC Bayern München zu wechseln, berichtet der Schweizer Sky-Ableger.
Max Eberl hatte ihn schon einmal verpflichtet: Star-Verteidiger wünscht sich offenbar unbedingt Wechsel zum FC Bayern München
Laut Transferexperte Sacha Tavolieri sieht der Innenverteidiger seinen nächsten Karriereschritt beim deutschen Rekordmeister. Sein Umfeld habe zudem bereits signalisiert, dass ein Angebot der Bayern willkommen wäre.
Allerdings würden die Münchner erst dann über einen konkreten Vorstoß nachdenken, sollte Dayot Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern. Über ein Interesse der Bayern an Lukeba war bereits im Juli berichtet worden. Auch dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur wird Interesse nachgesagt.
Mit Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Marc Guehi (Crystal Palace) und Ibrahima Konate (FC Liverpool) stehen bereits einige prominente Innenverteidiger auf der potenziellen Transferliste des FC Bayern.
Max Eberl verpflichtete Castello Lukeba 2023 für RB Leipzig
Sollte sich der FC Bayern doch dazu entscheiden, bei Lukeba zuzuschlagen, wäre der Innenverteidiger im Sommer 2026 deutlich günstiger zu haben. Dann würde seine Ausstiegsklausel von 100 auf 80 Millionen Euro fallen, heißt es. 2027 müsste man sogar nur noch 65 Millionen Euro bezahlen. In Leipzig möchte man den Verlust des französischen U21-Nationalspielers aber offenbar unbedingt verhindern. Laut der Sport Bild plant man daher, Lukebas bis 2029 gültigen Vertrag vorzeitig zu verlängern und die Ausstiegsklausel zu streichen.
Lukeba war 2023 für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Leipzig gewechselt. Den Transfer hatte damals kein Geringerer als Max Eberl (von 2022 bis 2023 Sportdirektor bei RB Leipzig) eingefädelt - heute Bayerns Sportvorstand.
Lukeba spielt eine herausragende Saison bei RB Leipzig und ist unter Trainer Ole Werner unangefochtener Stammspieler. In der laufenden Saison kam er wettbewerbsübergreifend in zwölf Partien zum Einsatz, dabei erzielte er einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Er gehört zu den Hauptgründen, warum es in Leipzig derzeit so gut läuft (aktuell Platz zwei in der Bundesliga).
Castello Lukeba: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 12
- Tore: 1
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: 0
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.080