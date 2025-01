AS Rom

AS Rom - Lazio Rom

Mats Hummels feierte in seinem ersten Römer Derby einen Sieg. Die Schlussminuten verliefen dabei extrem hitzig.

In einem chaotischen Ende des Stadtderbys zwischen der AS Rom und Lazio Rom am Sonntagabend, das die Giallorossi mit 2:0 für sich entschieden, hat Roma-Innenverteidiger Mats Hummels eine Hauptrolle eingenommen.