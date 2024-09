AS Rom

Mats Hummels setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort, das steht seit Mittwochabend endgültig fest.

Der Wechsel von Rio-Weltmeister Mats Hummels (35) zur AS Rom ist perfekt. Der Innenverteidiger unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag beim italienischen Erstligisten, am Abend bestätigte der Klub entsprechende Berichte, ohne allerdings Details zu nennen.