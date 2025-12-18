FBL-ARAB-CUP-2025-MAR-UAEAFP

Marokko vs. Jordanien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Finale beim FIFA Arab Cup?

Heute findet das Finale des FIFA Arab Cup zwischen Marokko und Jordanien statt. GOAL verrät Euch, wo die Partie im TV und Livestream übertragen wird.

Am heutigen Donnerstag, 18. Dezember, kommt es im FIFA Arab Cup zum Finale zwischen Marokko und Jordanien. Als Schauplatz des Endspiels dient das Lusail-Stadion in der gleichnamigen katarischen Stadt. Der Anstoß erfolgt um 17 Uhr.

GOAL hat alle Infos zur Übertragung hier für euch zusammengefasst.

  • Marokko vs. Jordanien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Finale beim FIFA Arab Cup?

    Das Endspiel zwischen Marokko und Jordanien wird heute in Deutschland leider von keinem der gängigen Fernsehsender oder Streamingplattformen übertragen. Auf FIFA+ könnt Ihr die Highlights und auch die Spiele in voller Länge nachschauen. 

  • Marokko vs. Jordanien: News

    Der FIFA Arab Cup wurde seit 1963 in unregelmäßigen Abständen ausgetragen und nach einer längeren Pause kehrte er 2021 unter dem heutigen Namen zurück als Generalprobe für die WM 2022 wieder zurück.

    Diese erste offizielle Ausgabe konnte Algerien im Finale gewinnen. Sie setzten sich im Finale mit 2:0 nach Verlängerung gegen Tunesien durch.

    Im Halbfinale konnte sich Marokko mit 3:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durchsetzen. Im zweiten Semifinale besiegte Jordanien Saudi-Arabien mit 1:0.

    Die beiden Nationen trafen schon 2021 beim FIFA Arab Cup aufeinander. Damals konnte sich Marokko mit 4:0 durchsetzen.

    Beide Teams sind auch für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Marokko trifft hierbei in Gruppe C auf Brasilien, Schottland und Haiti. Jordanien bekommt es mit Österreich, Argentinien und Algerien zu tun.

  • Marokko vs. Jordanien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Finale beim FIFA Arab Cup? - Die heutigen Spiele im Überblick

    RundeUhrzeitTeam ATeam B
    Spiel um Platz 312 UhrSaudi-ArabienVereinigte Arabische Emirate
    Finale17 UhrJordanien Marokko

