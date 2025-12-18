Marokko vs. Jordanien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Finale beim FIFA Arab Cup?

Der FIFA Arab Cup wurde seit 1963 in unregelmäßigen Abständen ausgetragen und nach einer längeren Pause kehrte er 2021 unter dem heutigen Namen zurück als Generalprobe für die WM 2022 wieder zurück.

Diese erste offizielle Ausgabe konnte Algerien im Finale gewinnen. Sie setzten sich im Finale mit 2:0 nach Verlängerung gegen Tunesien durch.

Im Halbfinale konnte sich Marokko mit 3:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durchsetzen. Im zweiten Semifinale besiegte Jordanien Saudi-Arabien mit 1:0.

Die beiden Nationen trafen schon 2021 beim FIFA Arab Cup aufeinander. Damals konnte sich Marokko mit 4:0 durchsetzen.

Beide Teams sind auch für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Marokko trifft hierbei in Gruppe C auf Brasilien, Schottland und Haiti. Jordanien bekommt es mit Österreich, Argentinien und Algerien zu tun.